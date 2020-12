Online-Förderunterricht in HAK und Praxisschule

So sieht umfas­sen­de Betreu­ung aus

Mit der Aus­ar­bei­tung eines För­der­sys­tems für alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler liegt die HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl voll im Trend. Leh­rer bie­ten damit För­der­kur­se vir­tu­ell an, um die Jugend­li­chen in den ein­zel­nen The­men­be­rei­chen zu unter­stüt­zen und zu för­dern. Klas­sen­über­grei­fend kön­nen sich hier Inter­es­sier­te zu den ein­zel­nen The­men anmel­den und sich dann in dem jewei­li­gen The­men­ge­biet Infor­ma­tio­nen und Erklä­run­gen abho­len. Das kom­plet­te Online-För­der­sys­tem fin­det zusätz­lich zum aktu­el­len Distance-Lear­ning statt und bie­tet somit eine ganz neue Mög­lich­keit der indi­vi­du­el­len För­de­rung.

Dar­über hin­aus wur­de auch die Akti­on „Schü­ler für Schü­ler“ wie­der ver­stärkt initi­iert und älte­re Semes­ter geben dabei Nach­hil­fe für die Jün­ge­ren. Durch die­ses funk­tio­nie­ren­de Mit­ein­an­der kön­nen Schü­ler best­mög­lich geför­dert und gestärkt wer­den. „ Für unse­re Schu­le sind dies ganz wich­ti­ge Fak­to­ren, um die ein­zel­nen Schü­ler best­mög­lich zu unter­stüt­zen. Wir bemü­hen uns, alle so noch bes­ser zu för­dern“, so die Initia­to­rin Son­ja Lenz. Kann jemand dem Online­un­ter­richt aus unter­schied­lichs­ten Grün­den nicht fol­gen, darf er auch jeder­zeit in der Schu­le Platz neh­men und genießt dort eine Betreu­ung in Schul­at­mo­sphä­re, um Defi­zi­te nach­ho­len zu kön­nen.

Wei­te­re Online-Initia­ti­ven: Bereits ver­gan­ge­ne Woche fand der ers­te vir­tu­el­le Eltern­sprech­tag der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl statt. In Video­kon­fe­ren­zen wur­den dabei die ein­zel­nen Eltern kon­tak­tiert und sämt­li­che Eltern­ge­sprä­che somit vir­tu­ell abge­wi­ckelt.

Foto: HAK Bad Ischl