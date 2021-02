Mahnwache zur Solidarität mit Menschen auf der Flucht

„Wir kön­nen nicht schwei­gen über das, was wir gese­hen und gehört haben!“ so die Begrü­ßungs­wor­te von Pfar­reras­sis­ten­tin und lei­ten­de Seel­sor­ge­rin der Pfar­re Gschwandt Anna-Maria MARSCH­NER bei der Mahn­wa­che zur Soli­da­ri­tät mit Men­schen auf der Flucht, die heu­te Sams­tag 27.2.2021 vor der Pfarr­kir­che Gschwandt statt­fand. Die­se Mahn­wa­che gab es auch in vie­len Orten Öster­reichs wie Schwe­chat, Wels, Graz, Schär­ding, die um 21:00 Uhr über Inter­net mit­ein­an­der ver­bun­den waren und so die Soli­da­ri­tät zum Aus­druck brach­ten.

Aber zurück nach Gschwandt, wo sich unter Ein­hal­tung der Coro­na Vor­schrif­ten mit Abstand und FFP2 Mas­ken mehr als 100 Teil­neh­mer am Kir­chen­platz ein­ge­fun­den haben. Nach den Wor­ten von Frau MARSCH­NER über­nahm Josef GRU­BER, Lei­ter des Fach­aus­schus­ses Cari­tas und Sozia­les der Pfar­re Gschwandt die Mode­ra­ti­on des Abends. Für den musi­ka­li­schen Teil sorg­ten Lea und Lukas LAHN­IN­GER und als Gast des Abends war die Autorin Elke LEH­NER aus Vöck­la­bruck gekom­men, die mit Ihren Wor­ten und Tex­ten sehr viel zum Nach­den­ken anreg­te.

Die Teil­neh­mer brach­ten vie­le Ker­zen und Tee­lich­ter mit und ver­wan­del­ten so den Kir­chen­platz in ein Lich­ter­meer. Die­ses Licht soll jenen uns Unbe­kann­ten und Namen­lo­sen in den Flücht­lings­la­gern leuch­ten, die ein unsag­ba­res Dasein unter Men­schen unwür­di­gen Umstän­den fris­ten müs­sen. Die­ses Leid soll, ja muss ehes­tens been­det wer­den. Vie­le Lands­leu­te in Öster­reich wür­den ger­ne hel­fen und Unter­kunft, Ver­pfle­gung und Betreu­ung für vie­le die­ser leid­ge­plag­ten Men­schen über­neh­men.

Es bleibt nur zu hof­fen, dass die­se heu­ti­ge Mahn­wa­che auch zu einem raschen Umden­ken in der Flücht­lings­pro­ble­ma­tik und zu einem Leben in Wür­de für Alle bei­trägt.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS