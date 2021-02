Naturschauspiel am Offensee bei Ebensee

In ganz beson­de­rer Form prä­sen­tier­te sich am Don­ners­tag 18.22021 der Offen­see in Eben­see. Das Wet­ter war wie geschaf­fen für einen Aus­flug am Offen­see. Die Son­ne zeig­te schon die Ten­denz Rich­tung Früh­ling und wärm­te sowohl Kör­per als auch Geist. Am hin­te­ren Ende des See‘s wur­de erst rich­tig sicht­bar, dass der Was­ser­stand äußerst und unge­wöhn­lich nied­rig ist. Dadurch hat sich auch die Eis­schicht immer wie­der gesenkt und die Eis­schol­len teil­wei­se über­ein­an­der gescho­ben. „Eis­künst­ler“ haben auch dar­aus Eis­tür­me geschaf­fen und so ein beson­de­res Bild in Ufer­nä­he geformt.

Ein net­tes Gespräch mit einem Ein­hei­mi­schen ent­wi­ckel­te sich und der beton­te, dass er die­se Eis­form und den nied­ri­gen Was­ser­stand noch nie hier am Offen­see gese­hen hät­te. Auf alle Fäl­le war es ein Natur­schau­spiel der Son­der­klas­se, dass natür­lich das Foto­gra­fen­herz höher schla­gen ließ. Aber auch die Natur zeigt auch schon eine deut­li­che Ten­denz Rich­tung Früh­ling, wie ein Berg­hang über­säht mit Schnee­ro­sen deut­lich sicht­bar mach­te.

Bericht und Fotos Peter SOM­MER FOTO­PRESS