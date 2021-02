Tischtennis — Ebensee verliert 1:4

1. Bun­des­li­ga Unte­res Play Off

Eben­see ver­liert 1:4 gegen Favo­rit Maut­hau­sen

Im Eröff­nungs­spiel revan­chiert sich der Ex-Eben­seer Mar­tin Leon­harts­ber­ger bei Jonas Prom­ber­ger mit einem 3:0 für die Nie­der­la­ge im Herbst. Die zwei­te Par­tie brach­te den über­ra­schen­den Aus­gleich durch einen wie­der ent­fes­selt auf­spie­len­den Chris­ti­an Wolf, der dem Maut­haus­ner Bern­hard Kinz-Press­lmay­er wie schon im Herbst kei­ne Chan­ce ließ und 3:0 gewinnt. Maut­hau­sens Nr. 1 hat damit in sei­ner Spiel­bi­lanz nur zwei Nie­der­la­gen, jeweils gegen Eben­sees Chris­ti­an Wolf zu Buche ste­hen. Lei­der blieb es in der Fol­ge bei dem Ehren­punkt der Eben­seer, weil Ivan Kara­bec gegen Simon Ober­ficht­ner in drei engen Sät­zen ver­lor.

Das Dop­pel Karabec/Wolf konn­te nach einem 0:2 ‑Rück­stand zwar das Spiel mit enor­mem Kampf­geist noch auf 2:2 aus­glei­chen, muss­te aber schließ­lich die 2:3‑Niederlage hin­neh­men. Auch die letz­te Par­tie des Tages brach­te noch ein­mal Dra­ma­tik in die Begeg­nung. Jonas Prom­ber­ger figh­te­te mit dem Rücken zur Wand gegen Maut­hau­sens Kinz-Press­lmay­er, glich einen 0:2 ‑Rück­stand aus, hielt auch im Ent­schei­dungs­satz ordent­lich dage­gen, ver­lor aber schließ­lich hauch­dünn und etwas glück­los die­se Par­tie. Damit fuh­ren die Mühl­viert­ler einen 4:1 – Erfolg ein und lachen von der Tabel­len­spit­ze. Für die SPG muki Eben­see gibt es schon am kom­men­den Wochen­en­de wie­der zwei Gele­gen­hei­ten zu punk­ten. Am Sams­tag ist Übelbach/Don Bosco zu Gast und am Sonn­tag wird der TTC Feld­kir­chen erwar­tet. Lei­der muss man die Begeg­nun­gen wie­der ohne Zuschau­er bestrei­ten.

Tabel­le und Details:

https://xttv.oettv.info/ed/index.php?lid=5790

Foto: pri­vat