5 Millionen Euro für Schutzmaßnahmen in Traunkirchen

Im Bereich der Ort­schaft Sie­ges­bach kam es in der Ver­gan­gen­heit zu Fels­stür­zen und Stein­schlä­gen. In den letz­ten Mona­ten haben die Spe­zia­lis­ten der Wild­bach- und Lawi­nen­ver­bau­ung ein Schutz­maß­nah­men­pro­jekt erar­bei­tet, das seit dem Jahr 2021 schritt­wei­se umge­setzt wird. Ins­ge­samt wer­den in den nächs­ten Jah­ren rund 5 Mil­lio­nen Euro in die­se Schutz­maß­nah­men inves­tiert.

Das Gebiet liegt im süd­li­chen Bereich der Gemein­de Traun­kir­chen, wobei sich in die­sem Bereich Wohn­häu­ser, die Salz­kam­mer­gut Bun­des­stra­ße B 145 und die ÖBB-Salz­kam­mer­gut­stre­cke befin­den. Ziel ist es den Orts­teil Sie­ges­bach best­mög­lich gegen Natur­ge­fah­ren zu schüt­zen.

Den größ­ten Teil der Kos­ten von rund 5 Mio. Euro trägt der Bund, gefolgt vom Land Ober­ös­ter­reich. Auch die Gemein­de Traun­kir­chen, die Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te, die ÖBB Infra­struk­tur, als auch die Ener­gie AG betei­li­gen sich an den Kos­ten.

Es wird ein Stein­schlag­schutz durch tech­ni­sche und forst­lich-bio­lo­gi­sche Maß­nah­men errich­tet. Dane­ben wer­den durch wald­bau­li­che Maß­nah­men sta­bi­le und schutz­wirk­sa­me Objekt­schutz­wäl­der erzo­gen.

„Ich dan­ke herz­lich der Wild­bach- und Lawi­nen­ver­bau­ung für ihre gute Arbeit. Sie sichern unse­ren Lebens­raum und tra­gen so zu mehr Sicher­heit im Bereich des Sie­ges­ba­ches bei. Beson­ders gut fin­de ich, dass durch Wald­bau­maß­nah­men auch ein natür­li­cher, bio­lo­gi­scher Schutz gemacht wird “, so Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl.

Der­zeit lau­fen die ers­ten Arbei­ten an, um die Schutz­maß­nah­men schnellst­mög­lich vor­an­zu­trei­ben. In den nächs­ten Wochen und Mona­ten wird es teil­wei­se not­wen­dig sein den Ver­kehr in die­sem Bereich anzu­hal­ten, um die Schutz­maß­nah­men unter größt­mög­li­cher Sicher­heit zu instal­lie­ren und umzu­set­zen. Forst­in­ge­nieur Chris­toph Hof­mann und sein Team von der Wild­bach- und Lawi­nen­ver­bau­ung arbei­ten auf Hoch­tou­ren, damit das Pro­jekt rasch umge­setzt wird.

„Auf­grund der Steil­heit und der nicht gera­de ein­fa­chen Gelän­de­si­tua­ti­on arbei­ten wir mit Hub­schrau­bern, um das not­wen­di­ge Bau­ma­te­ri­al auf­zu­flie­gen. Neben den tech­ni­schen Schutz­maß­nah­men sind auch umfang­rei­che Wild­bach­schutz­maß­nah­men umzu­set­zen. So wer­den bei­spiels­wei­se Bau­räu­mun­gen vor­ge­nom­men, um Ver­klau­sun­gen und Bach­aus­trit­te zu ver­hin­dern“, so Wolf­ram Bit­ter­lich und Micha­el Schif­fer von der Wild­bach- und Lawi­nen­ver­bau­ung Gebiets­bau­lei­tung West.

Fotos: Kle­mens Fell­ner