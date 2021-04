Grüner Erfolg beim Frühlings-Pflanzenflohmarkt

Neben dem Wochen­markt in Eben­see ver­an­stal­te­ten die OÖVP Frau­en wie­der Ihren Floh­markt der grü­nen Art unter Ein­hal­tung der Covid-Vor­schrif­ten.

Auf Grund der küh­len und nas­sen Wit­te­rung im Vor­feld war das Ange­bot klei­ner aber fein. Neben gro­ßen Yuc­ca Pal­men, Ficus ben­ja­mi­na und Kak­teen waren Mai­glöck­chen und ande­re Zim­mer- und Gar­ten­ge­wäch­se zu fin­den. Jun­ge Johan­nis- und Josta­bee­ren-Pflan­zen erwei­ter­ten das Ange­bot.

Das reich­hal­ti­ge Kuchen/Torten und Kaf­fee-Buf­fet, ergänzt mit einer schmack­haf­ten Bär­lauch­sup­pe mit fri­schem Gebäck, wur­de rege besucht. Für die Flüs­sig­kei­ten gab es prak­ti­sche ver­schließ­ba­re Behält­nis­se zum Mit­neh­men. Vor Ort gab es kei­ne Kon­su­ma­ti­on.

Ein herz­li­cher Dank an alle, die Gewäch­se und süße Köst­lich­kei­ten gra­tis zur Ver­fü­gung stell­ten, an alle Hel­fe­rin­nen und Hel­fer für ihren zuver­läs­si­gen Ein­satz und an die Gemein­de für die Benüt­zung der Infra­struk­tur.

Foto: OÖVP Frau­en Eben­see