Abgestürzter Wanderer gerettet

Ein Ehe­paar aus Deutsch­land, 70 und 73 Jah­re alt, fuhr am Vor­mit­tag des 14. Juni 2021 mit der Gosau­kamm-Gon­del­bahn in das Wan­der­ge­biet Zwie­sel­alm im Gemein­de­ge­biet von Gosau. Die zwei Per­so­nen ent­schie­den sich nach einer Rast in einer Alm­hüt­te zu Fuß zum Gosau­see abzusteigen.

30 Meter abgestürzt

Bereits im unte­ren Drit­tel des Wan­der­we­ges, auf einer See­hö­he von 1120 Meter, kam der 73-jäh­ri­ge Mann gegen 15 Uhr ohne Fremd­ver­schul­den zu Sturz. Der Wan­de­rer stürz­te in wei­te­rer Fol­ge über das steil abfal­len­de Gelän­de ca. 30 Meter ab und blieb ver­letzt liegen.

Wan­de­rer ver­stän­dig­te Einsatzkräfte

Sei­ne 70-jäh­ri­ge Gat­tin beob­ach­te­te den Absturz, konn­te jedoch nicht zu ihrem Mann abstei­gen. Da sich das Han­dy der Frau im Ruck­sack ihres Man­nes befand, ent­schied sie sich allei­ne wei­ter ins Tal abzu­stei­gen, um dort Hil­fe zu holen. Ein nach­kom­men­der Wan­de­rer aus Linz bemerk­te kur­ze Zeit spä­ter den hilf­lo­sen Mann und ver­stän­dig­te per Han­dy die Einsatzkräfte.

Berg­ret­tung im Einsatz

Berg­ret­ter der Orts­stel­le Gosau stie­gen zum Ver­un­fall­ten auf und führ­ten die Erst­ver­sor­gung durch. Auch die ent­ge­gen­kom­men­de Gat­tin muss­te auf­grund ihres Aus­nah­me­zu­stan­des von den Ein­satz­kräf­ten betreut werden.

Der ver­letz­te Mann wur­de in wei­te­rer Fol­ge am Tau des Not­arzt­hub­schrau­bers ins Tal und von dort wei­ter in ein Kran­ken­haus gebracht. Er erlitt bei dem 30 Meter Absturz meh­re­re blu­ten­de Wun­den sowie Prel­lun­gen am gesam­ten Körper.