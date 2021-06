Buchgeschenke für die besten Lesejournale der 1a

Vier Mona­te lang haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 1a im Rah­men des Deutsch­un­ter­richts an ihrem ganz indi­vi­du­el­len Lese­jour­nal gear­bei­tet und wur­den nun für ihre Mühen belohnt — und zwar so, wie es sich für Lese­rat­ten gehört: mit Büchern. Am Beginn die­ses Pro­jekts stand ein Besuch in der Schul­bi­blio­thek, wo sich jedes Kind ein Buch ganz nach sei­nem Geschmack aus­su­chen und anschlie­ßend ent­leh­nen durfte.

Nach der Lek­tü­re gab es dann pro Woche 1–2 Arbeits­auf­trä­ge. Der krea­ti­ven Gestal­tung waren kei­ne Gren­zen gesetzt und so ent­stan­den 19 ganz unter­schied­li­che Lese­jour­na­le, man­che davon wah­re Kunst­wer­ke. Die höchs­te Punk­te­wer­tung erhielt Eli­sa, wei­te­re her­aus­ra­gen­de Hef­te stam­men von Luzia, Phil­ipp, Xaver, Han­nah A., Katha­ri­na, Rosa und Danie­la. Herz­li­chen Dank an Frau Gud­run Such­anek von der Buch­hand­lung “Buch und Boot” in Alt­aus­see für die Bücherspenden.

Link zu Eli­sas Lese­jour­nal: https://fliphtml5.com/atpwz/ynro

Foto: pri­vat