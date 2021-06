Eine Woche Sport und Spaß für die Modeschüler in Ebensee

Bei abso­lu­tem Traum­wet­ter mach­ten sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Mode­schu­le Eben­see mit ihren Fahr­rä­dern am Mon­tag­mor­gen auf den Weg zu den ver­schie­de­nen Sport­ar­ten, die sie im Vor­feld gewählt hat­ten. Denn erst­mals wur­de mit den zwei­ten Klas­sen der Mode­schu­le eine fünf­tä­gi­ge Sport­wo­che am Stand­ort Eben­see durchgeführt.

Nach lan­gen, pan­de­mie­be­ding­ten Ent­beh­run­gen durf­ten die Jugend­li­chen end­lich eine Woche vol­ler Sport und Spaß erle­ben und obwohl eine Über­nach­tung auf­grund von Coro­na Bestim­mun­gen nicht erlaubt war, star­te­ten sie vol­ler Begeis­te­rung in die­se akti­ve Woche.

War­um ent­stand die­ses Pilot­pro­jekt in Eben­see? Ganz ein­fach, weil man da alles vor­fin­det, was eine span­nen­de und abwechs­lungs­rei­che Sport­wo­che aus­macht! Egal, ob man in der „River­wa­ve“ auf der Wel­le surft oder bei der „Lake­ba­se“ einen Wind­surf­kurs belegt, ob man den Ten­nis­schlä­ger schwingt oder hart am Wind segelt, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wenn dann noch Stand up Paddling und Beach Vol­ley­ball auf dem Plan ste­hen und zudem für Pfer­de­be­geis­ter­te auch noch Rei­ten ange­bo­ten wird, gerät man schon leicht ein­mal ins Schwär­men. Die gute Stim­mung wur­de daher immer bes­ser und gip­fel­te schließ­lich in einem gemein­sa­men Grill­abend am Ufer des Traun­sees in der Frei­zeit­an­la­ge Rindbach.

Natür­lich durf­te auch ein Besuch auf dem Eben­seer Haus­berg, dem Feu­er­ko­gel, nicht feh­len. Die groß­ar­ti­gen Fels­for­ma­tio­nen und der Blick auf drei Seen und den Dach­stein ver­setz­ten so man­che Schü­ler, die die­ses Wan­der­ge­biet nicht kann­ten, ins Staunen.

Mit glück­li­chen Schü­le­rin­nen und Schü­lern und in bes­ter Lau­ne gin­gen die­se Sport­ta­ge bei herr­li­chem Som­mer­wet­ter schließ­lich zu Ende. Die kom­men­den zwei­ten Klas­sen freu­en sich daher schon auf die Sport­wo­che in Eben­see im nächs­ten Jahr.

Foto: pri­vat