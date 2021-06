Gemeinsam sicher Feuerwehr

So geht´s in den Kindergarten

Zwei paten­te, jun­ge Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen haben in ihrem Diplom­ar­beits-Matu­r­a­pro­jekt in der BAf­EP Vöck­la­bruck eine beson­ders wich­ti­ge Mate­rie zum The­ma gemacht: Brand­schutz­er­zie­hung im Kin­der­gar­ten. Denn nur wer die Gefahr rich­tig ein­schät­zen kann, der kann rasch hel­fen. So wie es z.B. die bei­den Jung­feu­er­wehr­män­ner aus St. Kon­rad die­ses Früh­jahr bewie­sen haben.

Eva Schaus­ber­ger (FF Redl) und Katha­ri­na Putz (FF Timel­kam) haben ihre Diplom­ar­beit „Feu­er­wehr in der Ele­men­tar- und Pri­mar­aus­bil­dung: Die posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen der Ver­mitt­lung von Maß­nah­men zur Vor­beu­gung von Gefah­ren­si­tua­tio­nen“ dem Oö. LFV vor­ge­stellt, vor hoch­ran­gi­gem Publi­kum: LBD Robert May­er, der sich stark für die Brand­schutz­er­zie­hung in den Bil­dungs­ein­rich­tun­gen ein­setzt, war begeis­tert von der Prä­sen­ta­ti­on und der prak­ti­schen Umset­zung des Kon­zepts im Kin­der­gar­ten. Er will auch in Zukunft auf die­ses Kon­zept bau­en und hat die bei­den Kame­ra­din­nen ein­ge­la­den, es wei­ter voranzutreiben.

Ziel der Diplom­ar­beit war es, ein Kon­zept zu erstel­len, das Päd­ago­gIn­nen bei der Durch­füh­rung der Brand­schutz­er­zie­hung im Kin­der­gar­ten unter­stützt. Immer wie­der gibt es Unsi­cher­hei­ten im Umgang mit den Mate­ria­li­en und dage­gen woll­ten Eva und Kathi etwas tun. Die Grund­la­ge dafür war die Unter­richts­map­pe von Gemein­sam. Sicher. Feu­er­wehr. Ein­heit für Ein­heit wur­de auf­ge­drö­selt um dann über­sicht­lich und ein­fach zusam­men­ge­fasst in ihr Kon­zept einzufließen.

Kin­der kön­nen schon in jun­gen Jah­ren schon Gefah­ren erken­nen (z.B.: Wann ist Feu­er gefähr­lich?) und Sicher­heits­maß­nah­men rich­tig aus­füh­ren (Wie setz­te ich einen Not­ruf ab?). Eva und Kathi ging es auch dar­um, das Bewusst­sein für Gefah­ren­si­tua­tio­nen schon für Kin­der­gar­ten­kin­der zu schär­fen. Ins­ge­samt 5 Ein­hei­ten in 2 Wochen und ein Besuch bei der Feu­er­wehr zeig­ten, dass ihr Kon­zept ein­fach umsetz­bar ist und hält was es ver­spricht: Die Kin­der sind inter­es­siert, die The­ma­tik begeis­tert. Eva und Kathi haben die Brand­schutz­er­zie­hung mit Leben erfüllt (wie vie­le Päd­ago­gIn­nen und Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren in OÖ auch). Mit Wis­sen aus Schu­le und ihrer Feu­er­wehr­aus­bil­dung haben sie die­ses Kon­zept erar­bei­tet und dabei sogar das Reper­toire erwei­tert, z.B.: mit einem eigens gereim­ten Merk­satz, der Kin­dern beim Abset­zen eines Not­rufs hilft.

Sie haben ein Werk­zeug geschaf­fen, das es jedem ermög­licht, dem The­ma Brand­schutz auf ein­fa­che Art und Wei­se bei­zu­kom­men und mühe­los wei­ter­ver­mit­teln zu kön­nen. Mit die­ser Art der Wis­sens­ver­mitt­lung im Rah­men von Gemein­sam. Sicher. Feu­er­wehr. wird Ober­ös­ter­reich ein biss­chen siche­rer gemacht. Der Oö. Lan­des-Feu­er­wehr­ver­band freut sich, so begeis­ter­te Kin­der­gar­ten­päd­ago­gin­nen bei der Feu­er­wehr zu haben, die Gemein­sam. Sicher. Feu­er­wehr. enga­giert leben und aktiv mit Kin­dern in der Brand- und Kata­stro­phen­schutz­er­zie­hung arbei­ten. Wir kön­nen uns alle ein Bei­spiel an ihnen nehmen!

Foto: Phil­ipp Fürst OÖ-Landesfeuerwehrverband