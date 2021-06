Internationale Österreichische Meisterschaft der Tempest-Klasse, & Attersee Trophy D‑One-Klasse

19. — 20.06.2021 — Uni­on-Yacht-Club Attersee

32 Tempest-Segler*innen aus Öster­reich und Deutsch­land und 9 D‑O­ne-Seg­ler aus Öster­reich, Tsche­chi­en, Polen und Ungarn zeig­ten bei Tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad ihre Geduld.

Die drü­cken­de Hit­ze und Schwü­le lie­ßen nur jeweils eine Wett­fahrt pro Klas­se zu. Daher konn­te der Titel Öster­rei­chi­scher Meis­ter 2021 der Tem­pest-Klas­se an die­sem Wochen­en­de im Uni­on-Yacht-Club Atter­see nicht ver­ge­ben wer­den. Damit wird heu­er in die­ser Klas­se kein Meis­ter­ti­tel ver­ge­ben, da 2021 kei­ne wei­te­re Tem­pest-Regat­ta in Öster­reich ver­an­stal­tet wird.

Axel Wie­sin­ger (UYCAs)/ Tho­mas Tsche­pen blei­ben amtie­ren­de öster­rei­chi­sche Meis­ter bis ins Jahr 2022. Sie­ger der ein­zi­gen Wett­fahrt der Tem­pest-Klas­se an die­sem Wochen­en­de wur­de das Deut­sche Boot GER 1196 Pilmes/Wördehoff.

Der Sieg in der D‑O­ne-Klas­se ging an den Tsche­chen Marek Bach­tik, gefolgt von Felix Hofin­ger (UYCAs) und Jörg Deim­ling (SCA).

Foto: Ernst Brandstetter