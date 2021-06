MAS DemenztrainerInnen dringend gesucht

Eine Aus­bil­dung in Ischl, vie­le Einsatzmöglichkeiten

Die Nach­fra­ge nach Kom­pe­tenz im Umgang mit Demenz steigt in allen Berei­chen: im Pri­va­ten, in Insti­tu­tio­nen, Ein­rich­tun­gen, Alten-/Pfle­ge­hei­men oder Kran­ken­häu­sern. „Aktu­ell gibt es einen viel grö­ße­ren Bedarf an Trai­nings, als wir sei­tens der MAS Alz­hei­mer­hil­fe anbie­ten kön­nen“, wen­det sich Karin Laschalt, Lei­te­rin der Demenz­ser­vice­stel­len der MAS Alz­hei­mer­hil­fe an MAS Demenz­trai­ne­rIn­nen sowie Inter­es­sen­tIn­nen. Kos­ten­lo­se und unver­bind­li­che Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung in Prä­senz am Frei­tag 20.08.2021, von 18–20 Uhr, in der Pfar­re St. Mar­kus, Gründ­berg­stras­se 2, 4040 Linz. Wir bit­ten um Anmel­dung bei: katharina.muhr@mas.or.at, Tel. 06132/21410–18.

MAS Demenz­trai­ne­rIn­nen beglei­ten Men­schen mit Demenz mit sta­di­en­ge­rech­tem Trai­ning oder stun­den­wei­ser Betreu­ung zu Hau­se, in einer der Demenz­ser­vice­stel­len in OÖ oder in einem Heim. Es ist kei­ne pfle­ge­ri­sche Tätig­keit. Die MAS Alz­hei­mer­hil­fe bie­tet eine 9‑monatige Aus­bil­dung an. Der hohe Stan­dard der ein­zel­nen Modu­le wird durch diver­se Zer­ti­fi­zie­run­gen (Ö‑Cert, TÜV, EBQ) garan­tiert. Gefragt sind Mit­ar­bei­te­rIn­nen aus dem Pflege‑, Sozi­al- und Gesund­heits­be­reich, oder ein­fach enga­gier­te und krea­ti­ve Men­schen, die ger­ne mit älte­ren Per­so­nen zusam­men­ar­bei­ten. Aktu­ell wer­den spe­zi­ell in Ober­ös­ter­reich die­se Exper­tIn­nen drin­gend gebraucht.

Foto: pri­vat