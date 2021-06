Tennis SPG Ebensee: Ü45–1 Senioren feiern Auswärtssieg

In die­ser Run­de tra­fen die Her­ren 1 auf die Meis­ter­schafts­fa­vo­ri­ten der SPG Bad Ischl 1, wobei es eine kla­re 1:8 Nie­der­la­ge gab. Bei den Her­ren 2 (2. Klas­se Süd B gegen ASKÖ Gosau 1) und Her­ren 3 (3. Klas­se Süd B gegen Aurach­kir­chen 2) stand es nach den Ein­zeln jeweils 3:3, aber nach knap­pen Dop­pel­spie­len, gab es für bei­de Teams schlu­ßend­lich eine 4:5 Nie­der­la­ge. Für die Damen gab es in der Regio­nal­klas­se Süd eben­falls eine Nie­der­la­ge (0:7 gegen UTC Vorch­dorf 1).

Die Ü35 Senio­ren in der Regio­nal­klas­se Süd blie­ben auch die­ses Mal sieg­reich (4:2 gegen UTC Gries­kir­chen 1) und ste­hen wei­ter an der Tabel­len­spit­ze. Wäh­rend die Ü45–2 spiel­frei hat­ten, konn­te das Ü45–1 Team einen 4:2 Aus­wärts­sieg fei­ern (gegen SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun). Sie blei­ben somit in der Bezirks­klas­se Süd B wei­ter­hin unge­schla­gen. Die Ü55 Senio­ren ver­lo­ren in der Regio­nal­klas­se Süd mit 2:4 gegen die SPG Guns­kir­chen 1.

Foto: pri­vat