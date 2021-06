Wozu brauchen wir Held*innen?

Phi­lo­so­phin Lisz Hirn und „Kul­tur­nau­tin“ Mag­da­le­na Stamm­ler dis­ku­tier­ten am ver­gan­ge­nen Sonn­tag im Rat­haus­park Eben­see über Super­hel­den, was sie aus­macht und über ihre frag­wür­di­ge Rol­le für eine Gesell­schaft. Ein­ge­la­den hat das Frau­en­fo­rum Salz­kam­mer­gut gemein­sam mit dem Fes­ti­val der Regionen.

Held*innen ändern nichts am System

Dass der Begriff „Hel­din“ nicht unum­strit­ten ist, hat Autorin Mag­da­le­na Stamm­ler auf ihrer Suche nach „Hel­din­nen der Pro­vinz“ fest­ge­stellt. In ihrem Pro­jekt für das Fes­ti­val der Regio­nen hat sie Gesprä­che mit Frau­en geführt, die in der Fes­ti­val­re­gi­on, dem inne­ren Salz­kam­mer­gut, in beson­de­rer Wei­se wir­ken. Doch nicht alle wol­len als „Hel­din“ bezeich­net wer­den. Phi­lo­so­phin Lisz Hirn beschäf­tigt sich eben­falls kri­tisch mit dem Begriff und folg­te der Ein­la­dung zur Podi­ums­dis­kus­si­on mit Mag­da­le­na Stamm­ler in den Rat­haus­park in Eben­see. Musi­ka­lisch beglei­tet wur­den sie dabei von der Grup­pe Schwes­tern­folk aus Hallstatt.

Super­hel­den zur Symptombekämpfung

Moder­ne Super­hel­den kämp­fen zwar gegen „das Böse“, ret­ten die Mensch­heit – aber sie „betrei­ben Sym­ptom­be­kämp­fung, an den Ursa­chen für das Übel ändern sie nichts“, so die Phi­lo­so­phin bei der Podi­ums­dis­kus­si­on. Superheld*innen, ob männ­lich, weib­lich oder divers dar­ge­stellt, haben also eine eher frag­wür­di­ge Rol­le in einer Gesell­schaft, denn es geht ihnen um nicht um den Abbau von Macht­ver­hält­nis­sen und sozia­len Schieflagen.

Wir brau­chen Vorbilder

Hier konn­te Mag­da­le­na Stamm­ler einen wesent­li­chen Unter­schied zu den von ihr por­trä­tier­ten „Hel­din­nen“ fest­stel­len. Der Held*innen-Begriff kann also in ver­schie­de­nen Kon­tex­ten – his­to­risch wie auch sozi­al – Unter­schied­li­ches aus­drü­cken. Und so such­ten die Autorin und die Phi­lo­so­phin im Gespräch mit­ein­an­der nach Defi­ni­tio­nen, die erfas­sen, wel­che Art von Held*innen wir heu­te brau­chen: Es sol­len Vor­bil­der sein, die etwas bewe­gen in ihrem Umfeld. Ganz nor­ma­le Men­schen, die ihre ganz nor­ma­len Fähig­kei­ten dafür ein­set­zen, dass sich Ver­hält­nis­se zum Bes­se­ren ändern. Die anste­cken, inspi­rie­ren und Mut machen.

Foto: FFS