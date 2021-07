51-Jähriger Klettersteiggeher stirbt beim Klettern

Ein Klet­ter­steig­ge­her ist heu­te in Gosau beim Klet­tern im Seil mit Brust­schmer­zen zusam­men­ge­sackt. Ande­re Klet­te­rer leis­te­ten sofort Ers­te Hil­fe, lei­der ohne Erfolg. Der Mann ver­starb noch am Ort des Geschehens.

Der 51-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gries­kir­chen beab­sich­tig­te am 29. Juli 2021 den Inter­sport Klet­ter­steig, Schwie­rig­keit C/D (schwie­rig), in Gosau auf den Gro­ßen Don­ner­ko­gel 2054m zu bege­hen. Am Vor­mit­tag fuhr der Mann, der an die­sem Tag allei­ne unter­wegs war, mit der Don­ner­ko­gel-Seil­bahn auf die Zwie­sel­alm und wan­der­te zum Ein­stieg des Klettersteigs.

Aku­te Brust­schmer­zen im Klettersteig

Laut bestä­tig­ten Zeu­gen­aus­sa­gen erfuhr der 51-Jäh­ri­ge im Bereich der Enzi­an­wand, nach ca. 15–20 Minu­ten Klet­ter­steig-Geh­zeit, aku­te Brust­schmer­zen und sack­te im Klet­ter­steig­seil gesi­chert zusammen.

Reani­ma­ti­on erfolglos

Zwei öster­rei­chi­sche Klet­ter­steig­ge­her, die sich zu die­sem Zeit­punkt unmit­tel­bar vor dem Mann befan­den, küm­mer­ten sich sofort, setz­ten einen Not­ruf via Mobil­te­le­fon ab und began­nen mit der Reani­ma­ti­on. Zufäl­lig war einer der bei­den Zeu­gen, die sofort Ers­te Hil­fe leis­te­ten, aus­ge­bil­de­te Kran­ken­pfle­ge­kraft, wobei jedoch die Wider­be­le­bungs­maß­nah­men ohne Erfolg blie­ben und der Mann im Klet­ter­steig verstarb.

Der Not­arzt des Hub­schrau­bers Mar­tin 1 stell­te gegen 11 Uhr den Tod direkt an der Ein­satz­stel­le fest und die Ber­gung wur­de von der Flug­po­li­zei Linz über­nom­men und durchgeführt.

Quel­le: LPD OÖ