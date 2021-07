Europacamp feiert 70-jähriges Jubiläum

Am Sams­tag, den 10. Juli, fei­ert das Euro­pa­camp 70-Jah­re frei­en See­zu­gang und Urlaub für Alle!

Über 70 Jah­re ist es her, dass in Wei­ßen­bach am Atter­see der Grund­stein für die Ent­ste­hung des Euro­pa­camps gelegt wur­de. Seit­dem pil­gern Genera­tio­nen von jun­gen Men­schen aus ganz Öster­reich und aus dem Aus­land hier­her, um Erho­lung und Spaß zu fin­den, Sport zu machen, sich wei­ter­zu­bil­den und neue Freund­schaf­ten zu schließen.

Das Euro­p­a­bad bie­tet allen die Mög­lich­keit sich kos­ten­frei am See zu erho­len. Des­halb ladet die Sozia­lis­ti­sche Jugend am 10. Juli 2021 ein gemein­sam zu fei­ern, aber auch ein Zei­chen für mehr freie See­zu­gän­ge zu set­zen. Das Are­al auf dem das Euro­pa­camp liegt hat eine lan­ge, span­nen­de Ver­gan­gen­heit — Eine Geschich­te von Ver­fol­gung und Ent­eig­nung, Resti­tu­ti­on und jüdisch-sozi­al­de­mo­kra­ti­schem Vermächtnis.

Seit über einem Jahr macht die Sozia­lis­ti­sche Jugend (SJ) unter dem Mot­to „Platz Da! Her mit dem frei­en See­zu­gang“ auf die­ses The­ma auf­merk­sam. „Wäh­rend sich Vil­la an Vil­la an Öster­reichs schö­nen Seen reiht, sitzt der gro­ße Teil der Bevöl­ke­rung auf dem Tro­cke­nen. Mit dem Euro­p­a­bad schaf­fen wir seit 70 Jah­ren dem ein Stück ent­ge­gen­zu­wir­ken. Aber es braucht noch viel mehr sol­cher Plät­ze“, so Paul Stich, Ver­bands­vor­sit­zen­der der Sozia­lis­ti­schen Jugend Österreich.

„Als Sozia­lis­ti­sche Jugend sind wir stolz dar­auf Öster­reich mit unse­rem Camp ein Stück inter­na­tio­na­ler zu machen, einen frei­en See­zu­gang für alle zu schaf­fen und einen Ort zu schaf­fen, wo Diver­si­tät und Viel­falt im Vor­der­grund ste­hen. Einen Ort wo sich alle will­kom­men füh­len!“, so Nina And­ree, Lan­des­vor­sit­zen­de der SJ Ober­ös­ter­reich. „Wir laden Alle herz­lich ein mit uns zu fei­ern. Für Live-Musik, abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm, Essen und Geträn­ke ist gesorgt“, beto­nen Stich und Andree.

Wann: 10. Juli 2021

Ab 15 Uhr „Pro­test­ba­den“ für den frei­en See­zu­gang im Europabad

Ab 18 Uhr Abend­pro­gramm mit Rede­bei­trä­gen und musi­ka­li­schem Rah­men­pro­gramm von „Haus­ge­macht“

Wo: Euro­pa­camp, Franz-von-Schönthan-Allee 42, 4854 Wei­ßen­bach am Attersee

Foto: pri­vat