Ferien(s)pass goes Tischtennis

Gro­ße Begeis­te­rung zeig­ten die Kin­der bei ihren ers­ten Ver­su­chen im Tisch­ten­nis im Rah­men des Eben­seer Feri­en­pas­ses. Die bei­den Sek­ti­ons­lei­ter der SPG muki Eben­see, Her­bert Ried­ler und Otto Stü­ger, ver­mit­tel­ten mit eini­gen Hel­fer­leins den Youngs­ters die Grund­tech­ni­ken die­ser Sport­art. Auch ein TT-Robo­ter kam dabei zum Einsatz.

„Beim Ver­eins­trai­ning jeweils am Mon­tag bzw. Frei­tag ab 18 Uhr im neu­en Schul­zen­trum wird man wohl eini­ge der Kids wie­der­se­hen“, freu­en sich Ried­ler und Stü­ger über Zuwachs in der TT-Fami­lie. Der Umgang mit dem klei­nen, wei­ßen Plas­tik­ball fas­zi­niert welt­weit, ist doch der inter­na­tio­na­le Tisch­ten­nis­ver­band, der­je­ni­ge Welt­sport­ver­band mit den meis­ten Mit­glie­der­ver­bän­den. Die SPG muki Eben­see fie­bert bereits der neu­en Meis­ter­schaft ent­ge­gen. Mit einer neu­for­mier­ten, jun­gen Mann­schaft beginnt das A‑Team in der 2. Bun­des­li­ga am 4. Sep­tem­ber 2021 gegen Kuchl.

Foto: SPG muki Ebensee