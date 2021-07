Kein Führerschein – Beifahrer gab sich als Lenker aus

Nach einem Unfall hat sich Frei­tag­mit­tag der Bei­fah­rer der Unfall­len­ke­rin als Fah­rer aus­ge­ge­ben. Der Grund, die 18-jäh­ri­ge Len­ke­rin hat­te noch kei­nen Füh­rer­schein als sie in einer Kur­ve in eine Beton­mau­er krachte.

Am 2. Juli 2021 gegen 14 Uhr fuhr die 18-Jäh­ri­ge mit dem Auto des 24-Jäh­ri­gen Bei­fah­rers in Len­zing auf der Rei­bers­dor­fer Stra­ße. Am soge­nann­ten Alt-Len­zin­ger-Berg, bei der Berg­ab­wärts­fahrt, in der schar­fen Links­kur­ve, kam die unge­üb­te Fahr­zeug­len­ke­rin noch zusätz­lich wegen über­höh­ter Geschwin­dig­keit im Kur­ven­be­reich ins Schleu­dern, rechts von der Fahr­bahn ab und stieß dabei fron­tal gegen eine Beton­mau­er im Kreuzungsbereich.

Die Len­ke­rin und der Bei­fah­rer wur­den unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit Ret­tungs­fahr­zeu­gen in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ver­bracht. Am Fahr­zeug ent­stand Total­scha­den, es war nicht mehr fahrbereit.

Bei­fah­rer gab sich als Len­ker aus

Wäh­rend der Erst­auf­nah­me gab der Zulas­sungs­be­sit­zer vor­erst an, dass er als Len­ker den Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht habe. Bei der wei­te­ren Befra­gung von Zeu­gen an der Unfall­stel­le gaben die­se an, dass das Fahr­zeug von einer Frau gelenkt wor­den sei. Auf­grund der unter­schied­li­chen Aus­sa­gen wur­de zur Beweis­füh­rung der Bezirks­spu­ren­si­che­rer ange­for­dert. Bei den wei­te­ren Erhe­bun­gen konn­te ein­deu­tig geklärt wer­den, dass der 24-Jäh­ri­ge Bei­fah­rer war, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ