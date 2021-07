Masken-Auktion für den guten Zweck

Knapp 2.000 € für den Gmund­ner Corona-Fonds

Ver­gan­ge­nen Sams­tag nahm das Coro­na-Mas­ken­pro­jekt des Gmund­ner Künst­lers Mat­thi­as Kret­schmer sein (hof­fent­li­ches) Ende. Nach 203 gestal­te­ten Mas­ken und einer drei­wö­chi­gen Werk­schau in der Gmund­ner Bür­ger­ser­vice-Stel­le wur­den die erfolg­reichs­ten Expo­na­te im Zuge einer klei­nen Ver­nis­sa­ge versteigert.

Eröff­net wur­de die Aus­stel­lung durch den Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, ver­stei­gert wur­den die Mas­ken durch den Künst­ler und die Sozi­al­stadt­rä­tin Ire­ne Schönleitner.

Neben den Spen­den­ein­nah­men durch den Ver­kauf ein­zel­ner Aus­stel­lungs­stü­cke konn­ten durch die Auk­ti­on in Sum­me knapp 2.000 € ein­ge­nom­men wer­den, der Rein­erlös kommt dem Coro­na-Fonds der Gmun­der Stadt­ge­mein­de zugu­te. Begon­nen hat das Kunst­pro­jekt eher unge­plant wäh­rend des ers­ten Lock­downs im April des letz­ten Jah­res, wur­de dann im zwei­ten Lock­down fort­ge­führt und auch noch im „Lock­down Ost“ fortgesetzt.

Die Mas­ken erfuh­ren welt­weit hohes media­les Inter­es­se, eben­so wur­den ein­zel­ne Stü­cke in die Samm­lun­gen des Johan­ne­um in Graz und der New York Public Libra­ry auf­ge­nom­men. Was Mat­thi­as Kret­schmer beson­ders ehrt ist der Ankauf diver­ser Mas­ken aus der Serie sei­tens der

Stadtgemeinde.

„Jetzt sind die Mas­ken end­lich heim­ge­kom­men“, so der Künst­ler. Sie haben in der Pan­de­mie gehol­fen, uns ein wenig bei Lau­ne zu hal­ten, jetzt hel­fen sie ein letz­tes Mal, stark betrof­fe­ne Fami­li­en in unse­rer Hei­mat­stadt finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Eine neu­er­li­che Fort­set­zung des Kunst­pro­jek­tes ist nicht mehr geplant, somit soll­te es, wie die Pan­de­mie selbst, hof­fent­lich bald Geschich­te sein. Blei­ben wir opti­mis­tisch! Und vorsichtig!

Foto: pri­vat