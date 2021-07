Suchaktion nach vermisster Person im und um den Attersee

In Stein­bach am Atter­see stand Mitt­woch­nach­mit­tag ein grö­ße­res Auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten bei einer Such­ak­ti­on im und um den Atter­see im Einsatz.

Eine Per­son galt als Abgän­gig. Auf­grund der Hin­wei­se muss­te von einem Unfall aus­ge­gan­gen wer­den, bezie­hungs­wei­se dass die Per­son ertrun­ken sein könn­te. Trotz eines auf­zie­hen­den Gewit­ters wur­de sowohl an Land, als auch im Was­ser nach der abgän­gi­gen Per­son gesucht. Tau­cher der Feu­er­wehr, die Was­ser­ret­tung sowie die Poli­zei stan­den im Ein­satz. Die ver­miss­te Per­son ist ers­ten Anga­ben zufol­ge dann unver­sehrt zu Hau­se auf­ge­taucht, wor­auf­hin die Such­ak­ti­on been­det wer­den konnte.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber