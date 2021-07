Vorsorgen für Lebensfreude in den besten Jahren“

OÖ Senio­ren­bund legt Schwer­punkt auf Senio­ren­ge­sund­heit – regio­na­ler Gesund­heits­tag in Bad Ischl

Die Ober­ös­ter­rei­cher wer­den immer älter

Die Lebens­er­war­tung der Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher steigt kon­ti­nu­ier­lich. Im Jahr 2030 wird mehr als ein Drit­tel der Bevöl­ke­rung älter als 60 Jah­re sein. Beson­ders stark wird der Anstieg der Hoch­be­tag­ten, also jener Men­schen, die 85 Jah­re und älter sind, sein – laut den Anga­ben der Sta­tis­tik Aus­tria wird sich die Zahl von aktu­ell 36.900 bis 2040 auf 70.500 Per­so­nen fast ver­dop­peln (+33.600 Hoch­be­tag­te). Gleich­zei­tig steigt mit zuneh­men­dem Alter auch die Pfle­ge­be­dürf­tig­keit. Wäh­rend nur 5 % der 60- bis 74-Jäh­ri­gen pfle­ge­be­dürf­tig sind, steigt die­ser Anteil bei den 75- bis 84-Jäh­ri­gen auf 25 % und bei den über 85-Jäh­ri­gen auf mehr als 70 %.

OÖ Senio­ren­bund legt Schwer­punkt auf Gesundheitsförderung

Als Inter­es­sen­ver­tre­tung und Ser­vice­ein­rich­tung für die Genera­ti­on 60+ legt der OÖ Senio­ren­bund auch ein gro­ßes Augen­merk auf die Gesund­heits­för­de­rung und ‑erhal­tung von Senio­rin­nen und Senio­ren. Denn in Anbe­tracht der demo­gra­fi­schen Ent­wick­lung muss es das Ziel sein, die Gesund­heit mög­lichst lan­ge zu erhal­ten und die Pfle­ge­be­dürf­tig­keit mög­lichst weit nach hin­ten zu verschieben.

„Wir wis­sen, dass es bis 2035 um 50 % mehr über 65-Jäh­ri­ge und um 40 % mehr über 80-Jäh­ri­ge geben wird – dar­auf müs­sen wir uns ent­spre­chend vor­be­rei­ten“, betont Senio­ren­bund Lan­des­ob­mann LH a.D. Josef Püh­rin­ger. „Dar­über hin­aus wis­sen wir aus unse­rer jähr­li­chen Senio­ren­um­fra­ge auch, dass den Senio­rin­nen und Senio­ren das The­ma Gesund­heit sehr wich­tig ist und auch Sor­gen berei­tet.“ So gibt jeder Vier­te an, dass die eige­ne Gesund­heit und gesund­heit­li­che Pro­ble­me, also Schmer­zen und Krank­heit, eine gro­ße Her­aus­for­de­rung im All­tag sind.

Mit Prä­ven­ti­on Pfle­ge­be­dürf­tig­keit nach hin­ten verschieben

„Es gilt, nicht nur dem Leben Jah­re zu geben, son­dern den Jah­ren Leben zu geben!“ „Es kommt nicht nur dar­auf an, wie alt man wird, son­dern wie man alt wird“.

Die­se Zita­te tref­fen es sehr genau, denn für eine hohe Lebens­qua­li­tät auch im Alter ist eine gute Gesund­heit ganz ent­schei­dend. Ange­sichts der demo­gra­fi­schen Ent­wick­lung muss es das Ziel sein, Pfle­ge­be­dürf­tig­keit zu ver­mei­den bezie­hungs­wei­se den Zeit­punkt einer mög­li­chen Pfle­ge­not­wen­dig­keit mög­lichst weit hin­aus zu schie­ben. Das ist eine Her­aus­for­de­rung für jeden ein­zel­nen und die Gesell­schaft insgesamt.

Daher ist es wich­tig, prä­ven­ti­ve Maß­nah­men zu ver­stär­ken. Dazu gehö­ren ein gesund­heits­be­wuss­ter Lebens­stil mit kör­per­li­cher Bewe­gung und gesun­der Ernäh­rung, aber auch geis­ti­gen und sozia­len Akti­vi­tä­ten, sowie die För­de­rung der Eigen­ver­ant­wor­tung. Natür­lich soll­te damit schon in jun­gen Jah­ren begon­nen wer­den, aber auch mit 60+ kann man noch viel für die Gesund­heit und das Wohl­be­fin­den tun.

Ange­bo­te des OÖ Senio­ren­bun­des zur Gesundheitsförderung

Der OÖ Senio­ren­bund möch­te die Men­schen zu einem gesun­den Lebens­stil und somit zur per­sön­li­chen Vor­sor­ge moti­vie­ren. Daher gibt es bereits Ange­bo­te, die die Gesund­heit der Senio­rin­nen und Senio­ren för­dern sollen.

Ein wich­ti­ger Bereich ist dabei Bewe­gung und Sport. Das Sport­an­ge­bot ist breit­ge­fä­chert und so gestal­tet, dass für jeden etwas dabei ist: Eis- und Asphalt­stock­schie­ßen, Fit- u. Gesund­heits­sport, Golf, Kegeln, Knit­teln, Motor­rad, Nor­dic Wal­king, Rad­fah­ren, Schi Alpin, Lang­lauf, Senio­ren­tanz, Tarock, Ten­nis, Schach und Wan­dern. Wich­ti­ge Fak­to­ren bei allen Akti­vi­tä­ten sind natür­lich auch die Gemein­schaft und Gesel­lig­keit, denn gemein­sam macht auch Bewe­gung mehr Spaß.

Dar­über hin­aus wur­de in Koope­ra­ti­on mit der SPORT­UNI­ON OÖ auch ein Fit-Pass für Senio­rin­nen und Senio­ren ent­wi­ckelt. Die­ser ent­hält vie­le abwechs­lungs­rei­che Übun­gen und Tipps fürs Kraft‑, Koor­di­na­ti­ons- und Aus­dau­er­trai­ning sowie Beweg­lich­keits­übun­gen in unter­schied­li­chen Schwierigkeitsstufen.

Auch beim ISA – Insti­tut Sei Aktiv, der Bil­dungs­ein­rich­tung des OÖ Senio­ren­bun­des, wer­den Kur­se und Vor­trä­ge zu den The­men­be­rei­chen Ernährung/Kochen und Gesundheit/Wohlbefinden (z.B. Fas­zi­en-Trai­ning, Yoga, Tan­zen) angeboten.

Regio­na­le Gesund­heits­ta­ge des OÖ Seniorenbundes

Ein Ange­bot, das vor der Pan­de­mie sei­ne Pre­mie­re gefei­ert hat und nun fort­ge­setzt wird, sind regio­na­le Gesund­heits­ta­ge spe­zi­ell für Senio­rin­nen und Senio­ren, die in die­sem Jahr in drei Bezir­ken – Gmun­den (27. Juli, Bad Ischl), Ried (18. August, Ried) und Frei­stadt (8. Sep­tem­ber, Pre­gar­ten) abge­hal­ten wer­den und in den kom­men­den Jah­ren in allen oö. Bezir­ken ange­bo­ten wer­den sol­len. Zwi­schen 9.00 und 14.00 Uhr gibt es jeweils bei frei­em Ein­tritt Infor­ma­ti­ons­stän­de, Exper­ten­in­ter­views und Vor­trä­ge zu ver­schie­de­nen Gesund­heits­the­men. Auf einer Gesund­heits­stra­ße kön­nen die Besu­cher bei­spiels­wei­se Seh- und Hör­tests machen oder ihren Blut­druck, Zucker- und Hämo­glo­bin­wert über­prü­fen las­sen. Eröff­net wer­den die Gesund­heits­ta­ge von LH-Stv.in Mag.a Chris­ti­ne Haber­lan­der und Senio­ren­bund Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Pühringer.

Regio­na­ler Gesund­heits­tag in Gmun­den – Vorträge:

10.00 Uhr: Dr. Bern­hard Schmid: „Gesun­des Wandern“

11.00 Uhr: OA Dr. Alex­an­der Gars­ten­au­er: „Was kann uns das Alter (noch) bieten?“

12.00 Uhr: Prim. Dr. Nen­ad Mitro­vic: „Schlag­an­fall – Warn­zei­chen und Vorsorge”

13.00 Uhr: Richard Neu­per, MSc: „Sturz­vor­beu­gung im Alter.“

13.30 Uhr: Josef Stadlbau­er: “Oaf­och gsund leben.”

14.00 Uhr: Seniorentanz

Gut und gesund Leben – heu­te und bis ins hohe Alter

Noch nie zuvor haben so vie­le Men­schen eine so lan­ge Lebens­zeit gehabt wie heu­te und auch die Lebens­jah­re in Gesund­heit neh­men ste­tig zu. Die Zahl der gesun­den Lebens­jah­re bzw. die Lebens­er­war­tung in sehr guter bzw. in guter Gesund­heit liegt in Öster­reich lt. Sta­tis­tik Aus­tria (sub­jek­ti­ver Gesund­heits­zu­stand) der­zeit bei 65,9 Jah­ren für Män­ner und 66,6 Jah­ren für Frau­en (2006: 61,7 Jah­re bzw. 63,2 Jah­re). Vom Trend ist die Lebens­er­war­tung in sehr guter bzw. in guter Gesund­heit nach wie vor steigend.

„Gera­de, weil wir wis­sen, dass immer mehr Men­schen immer älter wer­den, arbei­ten wir für eine gute und star­ke Gesund­heits­ver­sor­gung in Ober­ös­ter­reich. Unser Ziel ist es, dass die Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher durch eine Kom­bi­na­ti­on aus einer eigen­stän­di­gen Vor­sor­ge und den Ein­rich­tun­gen des Lan­des in Zukunft best­mög­lich ver­sorgt sind. Unser Ziel ist es, dass die Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher gut und gesund leben kön­nen – heu­te und bis ins hohe Alter. Für eine hohe Lebens­qua­li­tät auch im Alter ist eine gute Gesund­heit ganz ent­schei­dend. Wir wol­len mit unse­rer Stra­te­gie zur Gesund­heits­för­de­rung jede und jeden bei der Vor­sor­ge und Ver­bes­se­rung sei­ner Lebens­qua­li­tät unter­stüt­zen. Denn Ver­sor­gung durch das Land und Vor­sor­ge durch jede und jeden Ein­zel­nen von uns gehö­ren in Ober­ös­ter­reich zusam­men. Unab­hän­gig davon, ob Akti­vi­tä­ten in den Gesun­den Gemein­den, in den Spi­tä­lern oder bei den belieb­ten und ver­trau­ten nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­ten statt­fin­den, das gemein­sa­me Ziel ist die Gesund­heits­för­de­rung im Alter“, erklärt Gesund­heits­re­fe­ren­tin LH-Stell­ver­tre­te­rin Chris­ti­ne Haberlander.

Aber nur wer auch aus­rei­chend infor­miert ist, kann sei­ne Gesund­heit stär­ken und Krank­hei­ten vor­beu­gen oder sie bewäl­ti­gen. Gesund­heits­kom­pe­ten­te Men­schen sind meist in der Lage, Infor­ma­tio­nen zu fin­den, zu ver­ste­hen, zu beur­tei­len und auf die eige­ne Lebens­si­tua­ti­on anzuwenden.

Daher legt das Land Ober­ös­ter­reich über die Gesun­den Gemein­den auch ein beson­de­res Augen­merk auf die Prävention.

Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on ver­fol­gen das Ziel, die Anzahl der gesun­den und selbst­be­stimm­ten Lebens­jah­re zu erhö­hen und damit auch Krank­hei­ten zu ver­mei­den. „Dabei ist es uns wich­tig, die Zusam­men­ar­beit über Sys­tem­gren­zen hin­weg zu ver­stär­ken. Egal ob Akti­vi­tä­ten in den Gesun­den Gemein­den, in den Spi­tä­lern oder in den Pri­mär­ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen statt­fin­den, gemein­sa­mes Ziel ist die Gesund­heits­för­de­rung im Alter“, so die Gesundheitsreferentin.

Foto: OÖ Seniorenbund/Hörmandinger