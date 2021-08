Abwechslungsreiches Jugendprogramm bei der FF Bad Ischl

Lan­ge­wei­le kommt bei der Feu­er­wehr­ju­gend nie auf. Wöchent­li­che Übun­gen, Aus­flü­ge und die all­jähr­li­che 24-Stun­den-Übung gehö­ren zum Pro­gramm, genau­so wie Bewerbe.

Grup­pe bestehend aus HFW Bad Ischl & FW Ahorn beim Bezirksbewerb

Beim Bezirks­feu­er­wehr-Jugend­leis­tungs­be­werb in Feich­ten­berg war auch eine Grup­pe, bestehend aus Mit­glie­dern der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und der Feu­er­wa­che Ahorn-Kal­ten­bach mit dabei. Nach her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen auf der Bewerbs­bahn und beim Staf­fel­lauf konn­te die Grup­pe den Bewerb, inner­halb der für den Erwerb der Abzei­chen in Bron­ze und Sil­ber vor­ge­se­he­nen Min­dest­zeit, sou­ve­rän beenden.

Am ver­gan­ge­nen Frei­tag erfolg­te schließ­lich die Über­ga­be der Abzei­chen an die Jung­feu­er­wehr­män­ner durch den Pflicht­be­reichs­kom­man­dan­ten ABI Jochen Eisl und den Kom­man­dan­ten der Feu­er­wa­che Ahorn Kal­ten­bach BI Gott­fried Grab­ner. Das Abzei­chen in Bron­ze erwar­ben von der HFW Bad Ischl JFM Hou­dek Samu­el, JFM Neu­rei­ter Lau­rin, JFM Prei­mes­ber­ger Rapha­el, JFM Reindl Xaver, JFM Stibl Ste­fan und Von der FW Ahorn-Kal­ten­bach JFM Grab­ner Felix und JFM Grab­ner Paul. JFM Kohl­ber­ger Moritz und Rei­ter Mar­co von der HFW Bad Ischl wur­de das Abzei­chen in Sil­ber über­reicht. Auch auf die­sem Wege darf den Jugend­li­chen noch­mals herz­lich gra­tu­liert werden.

Inter­es­sier­te Jung­feu­er­wehr­mit­glie­der jeder­zeit willkommen

Bei der HFW Bad Ischl fin­den jeden Frei­tag­abend Übun­gen der Jugend­grup­pe statt. Treff­punkt ist jeweils um 16:45 Uhr bei der Zeug­stät­te der HFW Bad Ischl am Isch­ler Bahn­hof. Den Jugend­be­treu­ter HBM David Hay­böck erreicht unter oder 0650/ 450 1936.

Die FW Ahorn-Kal­ten­bach hält ihre Übun­gen eben­falls jeden Frei­tag ab, Treff­punkt ist um 16:45 Uhr bei der Zeug­stät­te in der Ahorn­stra­ße. Kon­takt BI Grab­ner Gott­fried oder 0664/ 50 14 600.

Foto: ff-badischl.at