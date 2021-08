Erfolgreiches Festkonzert zum 170-jährigen Jubiläum

Die Sali­nen­mu­sik­ka­pel­le Bad Ischl beschloss die dies­jäh­ri­ge Kur­kon­zert­sai­son mit einem Fest­kon­zert anläss­lich ihres 170-jäh­ri­gen Bestehens. Neben Pfar­rer Öhler und Per­sön­lich­kei­ten aus der Isch­ler Stadt­po­li­tik freu­te sich der Klang­kör­per, auch den Vor­stand für Berg­bau und Tou­ris­mus der Sali­nen Aus­tria AG, Kurt Tho­m­anek, begrü­ßen zu dür­fen. Zahl­rei­che Zuhö­re­rIn­nen, dar­un­ter vie­le Stamm­gäs­te, waren der Ein­la­dung gefolgt und hör­ten Melo­dien u.a. von Lehár, Zieh­rer, Web­ber und Sousa.

Einen sehr erfreu­li­chen Pro­gramm­punkt des Fest­kon­zerts bil­de­te die Ehrung lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der: Die Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze für 15 Jah­re akti­ves Musi­zie­ren erhiel­ten Mag­da­le­na Mor­bit­zer, Ange­la Grat­zer, Chris­ti­an Eisl und Sebas­ti­an Breit­fuss. Für ihre 25-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft (Ver­dienst­me­dail­le in Sil­ber) bei der Isch­ler Sali­nen­mu­sik wur­den Eli­sa­beth Mor­bit­zer und Micha­el Höll­werth aus­ge­zeich­net, der auch auf­grund sei­nes gro­ßen Enga­ge­ments für die Kapel­le das Ehren­zei­chen in Sil­ber bekam. Jörg Tröthan wur­de für sei­nen uner­müd­li­chen Ein­satz das Ehren­zei­chen in Gold ver­lie­hen. Alfred Schach­ner-Ned­he­rer, der bis 2014 als Obmann fun­gier­te, freu­te sich über das Ver­dienst­kreuz in Sil­ber. Kapell­meis­ter Josef Mor­bit­zer und Obmann Artur Höll­werth dank­ten den Geehr­ten für ihre Treue zur Kapelle.

Beson­ders erfreut zeig­te sich die Sali­nen­mu­sik über das Instru­ment, das die Stadt­ge­mein­de Bad Ischl anläss­lich des Jubi­lä­ums finan­zier­te. Die­ses über­reich­te Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler im Zuge des Abends einem Jung­mu­si­ker. Mit zwei Zuga­ben fand das Fest­kon­zert einen schö­nen Abschluss.

Nach einer kur­zen Pau­se bie­tet sich am Sonn­tag, 12. Sep­tem­ber 2021 bereits die nächs­te Gele­gen­heit, die Sali­nen­mu­sik Bad Ischl zu hören: Um 10.30 Uhr gestal­tet der Klang­kör­per die Berg­mes­se auf dem Elfer­ko­gel. Bei guter Wit­te­rung fin­det im Anschluss dar­an (ab zir­ka 12.00 Uhr) das tra­di­tio­nel­le Kon­zert bei der Kat­rin-Berg­sta­ti­on statt.

Foto: Chris­toph Plamberger