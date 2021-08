LIONS Notfallbox kann Leben retten

Am Tag der älte­ren Genera­ti­on wird die Lions Idee der Öffent­lich­keit präsentiert

In vie­len Not­si­tua­tio­nen kön­nen Men­schen unter Umstän­den die Fra­gen der Ret­tungs­kräf­te nicht mehr beant­wor­ten, in der Auf­re­gung eines aku­ten Not­fal­les ver­gisst man even­tu­ell die ele­men­tars­ten Din­ge. Sind auch kei­ne wei­te­ren Kon­takt­per­so­nen vor Ort, ist es für das Ret­tungs­per­so­nal oft sehr schwie­rig, rasch an lebens­wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen zu kommen.

Die Lions Not­fall­box ist eine klei­ne Dose die ein Daten­blatt mit allen wesent­li­chen per­sön­li­chen und medi­zi­ni­schen Infor­ma­tio­nen über den Besit­zer ent­hält. Man kann sie allei­ne oder mit Fami­li­en­mit­glie­dern, dem Haus­arzt oder einer Pfle­ge­per­son aus­fül­len. Dar­auf fest­ge­hal­ten sind auch die Kon­takt­da­ten von Per­so­nen, die im Not­fall ver­stän­digt wer­den sollen.

Die­se Dose steht im Kühl­schrank, weil die­ser über­all pro­blem­los gefun­den wird; zwei Auf­kle­ber unter­stüt­zen die Ret­tungs­kräf­te – einer auf der Innen­sei­te der Woh­nungs­tü­re, einer außen auf dem Kühlschrank.

Die Lions Not­fall­box soll all jenen Men­schen hel­fen, die einen lebens­be­droh­li­chen Akut­fall erlei­den, vor allem älte­ren Mit­bür­ge­rIn­nen, die allei­ne leben sowie Men­schen, die an All­er­gien oder Behin­de­run­gen lei­den. Zugleich soll sie allen Erst­hel­fern, Not­ärz­ten und Ret­tungs­sa­ni­tä­tern, sowie auch Poli­zei und Feu­er­wehr, dem Kran­ken­haus­per­so­nal und Sozi­al­diens­ten rasch und unkom­pli­ziert wich­ti­ge Daten des Pati­en­ten zur Ver­fü­gung stellen.

„Wir freu­en uns“, erklärt Lions Prä­si­dent Dr. Mar­tin Witek, „dass wir die Gele­gen­heit bekom­men haben, am Tag der älte­ren Genera­ti­on die­se Not­fall­box vor­stel­len zu kön­nen und sie auch gleich an Inter­es­sier­te aus­ge­ben zu kön­nen“. Die klei­ne Plas­tik­do­se ist kos­ten­los, aber die Lions freu­en sich über jede frei­wil­li­ge Spen­de, die wie­der­um für sozia­le Hilfs­ak­tio­nen ver­wen­det wer­den wird.

Die Not­fall­box soll auch in den Nach­bar­or­ten Eben­see, Stro­bl und St. Wolf­gang zur Ver­tei­lung kom­men. In Bad Ischl wird man sie im Bür­ger­ser­vice­bü­ro bekom­men kön­nen und über die ört­li­chen Senio­ren­or­ga­ni­sa­tio­nen. Wei­te­re Bezugs­mög­lich­kei­ten sind in Vor­be­rei­tung, der Lions Club wird dar­über informieren.

Foto: Lions Club-Reimair