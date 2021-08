Schutzengel für junge Mountainbikerin

Gro­ßes Glück im Unglück hat­te eine jun­ge Moun­tain­bi­ke­rin am Mon­tag. Die 6‑Jährige ver­lor bei einer Tour in Eben­see das Gleich­ge­wicht und stürz­te knapp 8 Meter fast senk­recht eine Böschung hinab.

Das Mäd­chen unter­nahm am 9. August 2021 gemein­sam mit ihrer 9‑jährigen Schwes­ter und ihren Eltern eine Moun­tain­bi­ketour im Gemein­de­ge­biet von Eben­see am Traun­see. Die geplan­te Rou­te ver­lief von Rind­bach über die geschot­ter­te Forst­stra­ße in Rich­tung Farnau.

Schutz­en­gel flog bei Sturz mit

Ca. 200 Meter nach der soge­nann­ten Bach­l­brü­cke geriet die 6‑jährige Tsche­chin mit ihrem Moun­tain­bike aus dem Gleich­ge­wicht und stürz­te mit­samt dem Fahr­rad ca. 7–8 Meter annä­hernd senk­recht die Böschung Rich­tung Bach­bett hin­ab. Das Mäd­chen blieb zwi­schen den Ästen lie­gen und war nahe­zu unverletzt.

Ein vor­bei­kom­men­der Jäger beob­ach­te­te den Vor­fall, setz­te den Not­ruf ab und führ­te die Ret­tungs­kräf­te zum Ein­satz­ort. Wäh­rend­des­sen konn­te das Mäd­chen selbst­stän­dig die Böschung hinaufsteigen.

Mut­ter war gegen Krankenhaustransport

Die 42-jäh­ri­ge Mut­ter ver­wei­ger­te zunächst einen Trans­port in ein Kran­ken­haus. Erst nach lan­ger Über­re­dungs­kunst durch die Ein­satz­kräf­te wur­de das Mäd­chen ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Bad Ischl zur Kon­trol­le gebracht.

Quel­le: LPD OÖ