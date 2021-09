Chef-Kantineur feierte seinen 70-iger

Grund­sätz­lich ist der Kom­man­dant der Feu­er­wehr für Alles zustän­dig, jedoch hat er in allen Bereich fach­kun­di­ge Hel­fer bzw. Exper­ten, wel­che ihm wich­ti­ge Arbei­ten abneh­men bzw. ihm ent­spre­chend mit Rat und Tat zur Sei­te stehen.

Bei der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl endet die Zustän­dig­keit des Kom­man­dan­ten defi­ni­tiv in der Kan­ti­ne, hier bestimmt der Chef-Kan­ti­neur E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er was Sache ist und was auf den Tisch kommt.

E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er auch mit 70 Jah­ren eine fixe Stütze

Am 1. März 1972 wur­de E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er bei der HFW Bad Ischl ange­lobt. Jah­re­lang war er im Kom­man­do der HFW Bad Ischl tätig, u.a. auch als 2. Kom­man­dant-Stell­ver­tre­ter. So gestal­te­te er aktiv die HFW Bad Ischl mit und stand bei vie­len Ein­sät­zen an vor­ders­ter Front.

Nach sei­ner Zeit im Kom­man­do wur­de es trotz­dem nicht weni­ger ruhig um ihm. Nein, er über­nahm schließ­lich die Kan­ti­ne der HFW Bad Ischl. Die­se Auf­ga­be hört sich als Außen­ste­hen­der sicher Etwas komisch, wenn nicht lus­tig an, doch das ist sie kei­nes­wegs. Sie gehört zu jenen undank­ba­ren Tätig­kei­ten im Feu­er­wehr­dienst, wel­che nie­mand sieht und trotz­dem viel Arbeit ver­ur­sa­chen. Mehr­mals in der Woche sieht er in der Zeug­stät­te nach dem Rech­ten. Bestel­lun­gen sind lau­fend zu tätigen.

Jeden Mitt­woch, bei den all­wö­chent­li­chen Übungs­aben­den (Treff­punkt für Inter­es­sier­te um 19:15 Uhr in der Zeug­stät­te), kocht E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er nach der Übung für sei­ne Kame­ra­den auf. Und was auf den Tisch kommt bestimmt er, der Kom­man­dant ver­fügt hier­bei über kein Mit­spra­che­recht. Und wenn er ein­mal, war­um auch immer, ein Ver­dau­ungs­schnap­serl auf­tischt, dann traut sich ihm jemand kaum zu widersprechen.

Bei jeder Ver­an­stal­tung ist er gefragt. Er orga­ni­siert und hilft mit, wo er nur kann. Bei Groß­ein­sät­zen wie Wald­brän­den oder Hoch­was­ser ist sein Geschick gefragt, damit die im Ein­satz ste­hen­den Kame­ra­den ent­spre­chend ver­sorgt sind, wobei hier oft auch ein gro­ßer Zeit­druck herrscht.

Natür­lich hat er bei sei­nen Tätig­kei­ten eini­ge Hel­fer, doch als Chef-Kan­ti­neur trägt er die Haupt­last. Auch beim all­jähr­li­chen Christ­baum­ver­kauf ist E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er nicht weg­zu­den­ken und sei­nen Charm weiß er bewusst einzusetzen.

Wich­ti­ges Bin­de­glied zwi­schen Alt und Jung

Der Alters­un­ter­schied zwi­schen den akti­ven Mit­glie­dern ist von 16 bis 65 Jah­ren groß, hin­zu kom­men die Reser­vis­ten, wel­che nach Voll­endung des 65. Lebens­jah­res nicht mehr aktiv zu Ein­sät­zen aus­rü­cken dür­fen, aber trotz­dem immer noch wich­ti­ge Tätig­kei­ten in der Feu­er­wehr ver­rich­ten. Auch hier ist E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er ein wich­ti­ges Bin­de­glied zwi­schen den Genera­tio­nen und ist bei Alt und Jung beliebt.

Fei­er anläss­lich sei­nes 70. Geburtstages

Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, 08. Sep­tem­ber 2021 fand im Gerä­te­haus der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl eine Geburts­tags­fei­er statt, die Übung lies man aus die­sem beson­de­ren Grund natür­lich aus­fal­len. Kom­man­dant-Stell­ver­tre­ter HBI Han­nes Stibl dank­te E‑OBI Franz Schus­ter­bau­er für sei­nen Ein­satz in und um die HFW Bad Ischl und gra­tu­lier­te ihm zu sei­nem run­den Geburts­tag recht herzlich.

Auch die Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl wün­schen auf die­sem Wege noch­mals alles Gute!