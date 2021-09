Feuerwehr-Minijugend trifft Stadtfeuerwehren

In den letz­ten Wochen war es der höchst akti­ven Mini­ju­gend mög­lich, gleich zwei Stadt­feu­er­weh­ren zu besu­chen. Bei der FF Vöck­la­bruck und der FF Ried wur­den die gro­ßen Kran­fahr­zeu­ge, die Tele­skop­mast­büh­nen, die Dreh­lei­ter sowie der rest­li­che, gro­ße Fuhr­park und die ver­schie­de­nen Son­der­stütz­punk­te bestaunt.

Bei den infor­ma­ti­ven Aus­flü­gen kam der Spaß sowie die Kame­rad­schafts­bil­dung nicht zu kurz. Gro­ßer Dank gilt an die­ser Stel­le den bei­de Feu­er­weh­ren, wel­che durch Ihre Feu­er­wehr­häu­ser geführt haben und die „Minis“ nicht nur ins Stau­nen ver­setzt haben, son­dern auch bes­tens umsorgt haben.

Die FF Fran­ken­burg zählt der­zeit über 40 Mini­ju­gend­mit­glie­der bis zum Alter von 8 Jah­ren, anschlie­ßend wer­den die­se in der Jugend­feu­er­wehr wei­ter aus­ge­bil­det. Neben den Besu­chen von befreun­de­ten Feu­er­weh­ren in der Regi­on, erler­nen die Jüngs­ten spie­le­risch das Feu­er­wehr­we­sen und sind somit ein wich­ti­ger Bestand­teil in der Jugend­ar­beit in der Gemeinde.

Das zehn­köp­fi­ge Betreu­ungs­team betreut die jüngs­ten Feu­er­wehr­mit­glie­der jede zwei­te Woche bei ver­schie­dens­ten Spie­len, Übun­gen und kame­rad­schaft­li­chen Aus­flü­gen. Mit dem gro­ßen, gemein­sa­men Ziel – wert­vol­le und wert­schöp­fen­de Beschäf­ti­gung für die Kin­der sicher­zu­stel­len, damit auch in Zukunft die Gemein­de Fran­ken­burg auf gut aus­ge­bil­de­te Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und Kame­ra­den zäh­len kann.

Foto: FF Frankenburg