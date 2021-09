Jahreshauptversammlung des PV Ebensee

Zur dies­jäh­ri­ger Jah­res­haupt­ver­samm­lung der OG Eben­see lud Obmann Franz Lidau­er die Mit­glie­der ins Arbei­ter­heim. Als Ehren­gäs­te konn­ten BGMIn Sabi­ne Prom­ber­ger und Bezirks­vor­sit­zen­der Ger­hard Mayr, sowie 100 Mit­glie­der begrüßt wer­den. Da die Jah­res­haupt­ver­samm­lung letz­tes Jahr aus­fal­len muss­te, wur­den die run­den Geburts­ta­ge 2020 und 2021 mit einem Mit­tag­essen geehrt. Eben­so gab es zahl­rei­che Ehrun­gen für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft, wobei auch die von 2020 nach­ge­holt wurden.

Für die lan­ge Mit­glied­schaft von 40 Jah­ren im PV Eben­see wur­den Augus­te Fuchs und Mari­an­ne Lai­mer mit beson­de­rem Applaus bedacht. Es stand auch die Neu­wahl des Vor­stan­des und des Aus­schus­ses an. BGMin Sabi­ne Prom­ber­ger führ­te die­se in gekonn­ter Manier durch. Als Obmann wur­de wie­der Franz Lidau­er gewählt und als sei­ne Stell­ver­tre­ter Emil Lack­ner. Johan­na Engel und neu Karl Kund­ner, der den Platz des lei­der ver­stor­be­nen Alt­bür­ger­meis­ter Her­wig Loidl ein­nahm. Auch Kas­sier Hein­rich Hue­mer, der sei­ne Kas­sa wie immer vor­bild­lich in Ord­nung hat­te und sein Stell­ver­tre­ter, sowie Schrift­füh­rer und die Aus­schuss­mit­glie­der blie­ben bis auf Chris­ti­ne Wie­sau­er, die nach 13 erfolg­rei­chen Jah­ren die Rei­se­lei­tung von Senio­ren­rei­sen abgab und unter gro­ßem Applaus ver­ab­schie­det wur­de, gleich. Die­se Auf­ga­be über­nimmt für die Zukunft Emil Lackner.

Ein Vor­trag von Lions Club über eine Not­fall­do­se wur­de mit gro­ßem Inter­es­se ver­folgt. Den Abschluss die­ser Jah­res­haupt­ver­samm­lung bil­de­tet wie immer ein Bil­der­rück­blick über die Akti­vi­tä­ten der ver­gan­ge­nen 2 Jah­re. Hier gilt ein beson­de­rer Dank Klaus Heissl für sei­ne her­vor­ra­gen­den Fotos. Mit Dan­kes­wor­ten von Sabi­ne Prom­ber­ger und Ger­hard Mayr für die Arbeit von Franz Lidau­er und sei­nem Team und Lidau­ers Ver­spre­chen, wei­ter­hin dol­le und inter­es­san­te Akti­vi­tä­ten für die Mit­glie­der zu set­zen, ende­te die­se har­mo­ni­sche Jahreshauptversammlung.

Foto: pri­vat