Völlig unerfahrene Steiggeherin aus Klettersteig gerettet

Eine Klet­ter­steig­ge­he­rin ist am Krip­pen­stein völ­lig über­for­dert mehr­mals in das Klet­ter­steig-Set gestürzt und ver­letz­te sich dabei an bei­den Hän­den. Die Frau hat­te laut Poli­zei kei­ne Klettererfahrung.

Fünf pol­ni­sche Freun­de unter­nah­men am 4. Sep­tem­ber 2021 gemein­sam eine Klet­ter­steig-Tour am Krip­pen­stein. Sie stie­gen von der Berg­sta­ti­on der Krip­pen­stein Seil­bahn zum Ein­stieg der Klet­ter­stei­ge “Gams” und “Nord­wand” ab.

Eine 29-Jäh­ri­ge, die vor­her noch nie einen Klet­ter­steig gegan­gen war, war mit den Schwie­rig­kei­ten des Klet­ter­stei­ges völ­lig über­for­dert, stürz­te mehr­mals in das Klet­ter­steig-Set und ver­letz­te sich dabei an bei­den Händen.

Panik­at­ta­cke nach Sturz

Da die Frau völ­lig ent­kräf­tet nicht mehr wei­ter­konn­te und zusätz­lich eine Panik­at­ta­cke hat­te, rie­fen die Beglei­ter gegen 16:30 Uhr den Berg­ret­tungs­not­ruf. Die Besat­zung des Not­arzt­hub­schrau­bers “Chris­to­pho­rus 99” ret­te­te die 29-Jäh­ri­ge mit­tels Tau­ber­gung aus dem Klet­ter­steig und brach­te sie zur Berg­sta­ti­on der Krip­pen­stein Seilbahn.

Quel­le: LPD OÖ