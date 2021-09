Tolle Mannschaftsleistung des ASVÖ Nordic Team Salzkammergut

Lau­ra Stein­mau­rer und Luca Gries­ho­fer gewin­nen jeweils souverän

Am letz­ten Wochen­en­de mach­te die dies­jäh­ri­gen Kin­der­vier­schan­zen­tour­nee Sta­ti­on in Bischofs­ho­fen und das NTS wahr­te mit einer sehr guten Mann­schafts­leis­tung sowohl in der Ver­eins­wer­tung als auch in den jewei­li­gen Cup­wer­tun­gen alle Chan­cen auf Spit­zen­plät­ze. Auf der K 20 Schan­ze trenn­te sich die „Spreu vom Wei­zen“, da die­se Schan­zen­grö­ße für eini­ge Kin­der sozu­sa­gen „Neu­land“ war.

Lau­ra Stein­mau­rer meis­ter­te die Auf­ga­be in der Mäd­chen­klas­se 1 mit Sprün­gen auf jeweils 14 Meter am bes­ten und durf­te daher ganz oben am Sto­ckerl ste­hen. In der Klas­se K8 beleg­te Flo­rin Kron­ner­wet­ter den 16. Rang. Sein Bru­der, Adri­an, schramm­te als Vier­ter knapp am Podest vor­bei, sam­mel­te aber wert­vol­le Punk­te für die Gesamt­wer­tung und der Roo­kie, Xaver Schus­ter, zeig­te mit guten Wett­kampf­sprün­gen, dass er ein Ver­spre­chen für die Zukunft ist.

In der Klas­se K11 wur­de Luca Gries­ho­fer sei­ner Favo­ri­ten­rol­le gerecht und sieg­te mit 19m und 19,5m und damit mit Höchst­wei­te in bei­den Durch­gän­gen. Simon Stai­nacher und Simon Gais­ber­ger ver­voll­stän­dig­ten das gute Ergeb­nis mit den Rän­gen 4 und 7.

Foto: Hubert Grieshofer