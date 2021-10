Corona-Infizierte beim Tag der offenen Tür in der HTBLA Hallstatt

Am 16.10.2021 waren beim Tag der offe­nen Tür in der HTB­LA Hall­statt in der Zeit von 9 bis 15 Uhr meh­re­re posi­tiv getes­te­te Per­so­nen aufhältig.

Per­so­nen, die in die­sem Zeit­raum in die­ser Schu­le unter­wegs waren, wird prä­ven­tiv gera­ten, ihren Gesund­heits­zu­stand genau zu beob­ach­ten. Zudem wird emp­foh­len, einen Covid-Test durchzuführen.

Im Fal­le auf­tre­ten­der Sym­pto­me wie Kurz­at­mig­keit, Hals­schmer­zen, Ent­zün­dun­gen der obe­ren Atem­we­ge, Fie­ber, tro­cke­nem Hus­ten oder plötz­li­chem Ver­lust des Geschmacks-/Ge­ruchs­sin­nes soll­te umge­hend die tele­fo­ni­sche Gesund­heits­be­ra­tung 1450 kon­tak­tiert werden.

Quel­le: Land OÖ / Foto: pixabay