Einbrüche in St. Georgen im Attergau

Bis­her unbe­kann­te Täter bra­chen in der Nacht zum 10. Okto­ber 2021 in einen Dro­ge­rie­markt und ein Schuh­ge­schäft in St. Geor­gen im Atter­gau ein. Im ers­ten Fall bra­chen sie die Kun­den­ein­gangs­tür auf, im zwei­ten schlu­gen sie eine Glas­schei­be mit einem Vor­schlag­ham­mer ein. Im Dro­ge­rie­markt stah­len sie den Tre­sor mit Bar­geld, im Schuh­ge­schäft Bar­geld aus dem Büro und ver­mut­lich auch Damenhandtaschen.

Der Wert der Die­bes­beu­te und die Höhe des ent­stan­de­nen Sach­scha­dens sind der­zeit noch nicht bekannt. Eben­so gibt es der­zeit kei­ne Täter­hin­wei­se. Zeu­gen wer­den ersucht sich bei der Poli­zei in St. Geor­gen im Atter­gau, Tel. 59133/4175, zu melden.