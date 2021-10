Erstes Reitertreffen des URFV FLECKLEITEN/Gschwandt

Mit Span­nung wur­de am 30.10.2021 das ers­te Rei­ter­tref­fen des URFV FLECK­LEI­TEN am Orts­ein­gang von Gschwandt erwar­tet. Die im Vor­jahr fer­tig­ge­stell­te Reit­an­la­ge ent­spricht den moderns­ten Stan­dart in einer traum­haf­ten Lage. Die Erwar­tun­gen wur­den weit über­trof­fen. Von nah und fern kamen die Rei­te­rin­nen und Rei­ter mit ihren vier­bei­ni­gen Lieb­lin­gen ange­reist und stell­ten ihr Kön­nen unter Beweis. Da in die­sem Ver­ein die För­de­rung des Kin­der- und Jugend­sports im Mit­tel­punkt steht, waren die Ver­an­stal­ter sehr glück­lich, beson­ders vie­le Kin­der und Jugend­li­che als Teil­neh­mer zu begrü­ßen. Die jüngs­te Star­te­rin war erst 4 Jah­re und nicht nur unter­schied­li­che Pfer­de­ras­sen waren am Start, son­dern auch der Esel-Wal­lach Pedro hat mit sei­ner Rei­te­rin eine super Dres­sur geliefert.

Vor­mit­tag wur­de das Tur­nier noch vom Nebel beglei­tet, doch bei den Kin­der­be­wer­ben und Spring­be­wer­ben kam die Son­ne her­aus und es wur­de ein sehr erfreu­li­ches Star­ter­feld in Dres­sur und Sprin­gen gebo­ten. Die zahl­rei­chen Zuschau­er waren begeis­tert und durch die Unter­stüt­zung aller Ver­eins­mit­glie­der konn­te die­se ers­te gro­ße Ver­an­stal­tung ohne Zwi­schen­fäl­le bra­vorös gemeis­tert wer­den. Das Team FLECK­LEI­TEN bedankt sich bei allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer und freut sich auf ein Wie­der­se­hen im Som­mer 2022.

Bericht und Bilder:Peter Som­mer FOTOPRESS