Kinderschwimmkurs der ÖWR Ebensee

Nach pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se fin­det heu­er wie­der ein Kin­der­schwimm­kurs der ÖWR Eben­see statt.

Begin­nend am 6. Novem­ber wird den Kin­dern ab 6 Jah­ren an sechs Sams­ta­gen in Fol­ge, jeweils von 8:00 bis 9:30, das Schwim­men bei­gebracht. Dies geschieht ganz nach dem Mot­to der Was­ser­ret­ter: „Aus jedem Nicht­schwim­mer ein Schwim­mer“. Der Kurs fin­det im Eben­seer Hal­len­bad (Haupt­stras­se 34) statt. Die Kurs­ge­bühr inkl. Ein­tritt und Mit­glieds­bei­trag beträgt 70€ und die Anmel­dung ist am ers­ten Kurs­tag ab 7:30 möglich.

Beson­ders jetzt, nach fast zwei Jah­ren der Pan­de­mie, ist es wich­tig, den Kin­dern die­se grund­le­gen­de Fähig­keit des Schwim­mens zu ver­mit­teln, da ansons­ten eine erhöh­te Gefahr von Ertrin­kungs­un­fäl­len beson­ders in den Som­mer­mo­na­ten besteht!

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Rück­fra­gen steht Rena­te Zrn­ja­no­witsch (0676/3851170) zur Verfügung.