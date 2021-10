Quad stürzte auf Bahngleise

Ein jun­ger Quad-Len­ker ist am Don­ners­tag in Bad Ischl vom Weg abge­kom­men. Der Mann konn­te sich gera­de noch recht­zei­tig vom Fahr­zeug lösen ehe das Fahr­zeug knapp 10 Meter senk­recht auf die Bahn­glei­se stürzte.

Der 20-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te am 28. Okto­ber 2021 kurz vor 10 Uhr ein E‑Quad auf dem Bran­den­berg­weg in Bad Ischl mit etwa 20 bis 25 km/h in eine leich­te Rechts­kur­ve. Dabei geriet er aus unbe­kann­ter Ursa­che nach links, steu­er­te mit dem Quad mit unver­min­der­ter Geschwin­dig­keit über die angren­zen­de Wie­se und droh­te über ein etwa zehn Meter senk­recht abfal­len­des Gelän­de auf die Bahn­glei­se zu stürzen.

Len­ker hielt sich an Sträu­chern fest

Laut Poli­zei konn­te sich der Mann gera­de noch vom Fahr­zeug lösen und wur­de von zwei Sträu­chern gebremst, wo er sich fest­hal­ten konn­te. Das Quad stürz­te auf die Bahn­glei­se ab, wodurch die Bahn­stre­cke zwi­schen Bad Ischl und Eben­see für die Ber­gungs­ar­bei­ten gesperrt wer­den muss­te. Der Len­ker über­stand den Unfall unverletzt.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: pixabay