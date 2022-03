Die Union Attnang-Puchheim hat einen neuen Vorstand

Die Sport­uni­on Att­nang-Puch­heim wähl­te am 24. März bei der Gene­ral­ver­samm­lung im Gast­haus Löwen­gru­be mit Franz Scha­chin­ger, Richard Wag­ner und Flo­ri­an Schnei­der­bau­er ein neu­es Obmann-Team.

Mehr als 140 Mit­glie­der blei­ben durch die Uni­on Att­nang-Puch­heim in Bewe­gung. „Egal ob Tur­nen, Ten­nis, Vol­ley­ball, Tisch­ten­nis, Fuß­ball oder Asphalt­schie­ßen; der Spaß und die Freu­de an der gemein­sa­men Bewe­gung ste­hen im Vor­der­grund“, erklärt der neue Team­spre­cher Franz Scha­chin­ger. Unter­stützt wird er künf­tig von den bei­den Team­mit­glie­dern Richard Wag­ner (Ten­nis), Flo­ri­an Schnei­der­bau­er (Fuß­ball), Kas­sie­re­rin Mari­an­ne Wag­ner und Schrift­füh­re­rin Katha­ri­na Schmidt (Vol­ley­ball, Tur­nen) und den Sektionsleitern.

Gol­de­nes Abzei­chen der Sport­uni­on Oberösterreich

Sport­uni­on-Bezirks­ob­mann Micha­el Schie­mer zeich­net die bis­he­ri­ge Obfrau Anna Aignes­ber­ger mit dem Gol­de­nen Abzei­chen der Sport­uni­on Ober­ös­ter­reich aus. Als eine der ers­ten Obfrau­en der Uni­on über­haupt hat Anna Aignes­ber­ger seit 2006 in Att­nang vie­le Men­schen bewegt. „Seit über 25 Jah­ren tur­ne ich mehr­mals wöchent­lich mit vie­len Men­schen. Das ist mir wei­ter­hin ein gro­ßes Anlie­gen. Ich freue mich, dass ich auch in Zukunft Rücken­fit & Body­ba­lan­ce und Pila­tes lei­ten darf.“ Bür­ger­meis­ter Peter Groiss und Vize­bür­ger­meis­te­rin Eri­ka Fehrin­ger bedan­ken sich bei ihr für die gute Zusam­men­ar­beit und ihr Enga­ge­ment in den letz­ten 16 Jah­ren als Obfrau.

Noch län­ger war Trau­di Mit­ter­leh­ner im Vor­stand des Ver­eins aktiv. „Fast ihr hal­bes Leben küm­mer­te sich unse­re Trau­di dar­um, dass die Finan­zen stim­men“, bedank­te sich Franz Scha­chin­ger für 32 Jah­re als Kas­sie­re­rin. Auch in Zukunft steht sie der neu­en Kas­sie­re­rin Mari­an­ne Wag­ner als Stell­ver­tre­te­rin zur Seite.