Erasmus-Reise der HTBLA Hallstatt nach Finnland

2019 wur­de an der HTB­LA Hall­statt ein Eras­mus­pro­jekt mit dem Titel „Design — a Euro­pean Defi­ni­ti­on Approach“ zusam­men mit den bei­den Schu­len Bra­he Insti­tut in Raa­he, Finn­land, sowie Pro­fe­sio­nal­as izgli­ti­bas kom­pe­ten­ces cen­trs in Riga, Lett­land, ein­ge­reicht und durch die zustän­di­gen Natio­nal­agen­tu­ren genehmigt.

Nach einem Kick-off-Mee­ting im Okto­ber 2019 in Riga, wo durch die betei­lig­ten Lehr­per­so­nen die Rah­men­be­din­gun­gen für das gemein­schaft­li­che, län­der­über­grei­fen­de Pro­jekt fest­ge­legt wur­den, soll­te im dar­auf­fol­gen­den März die ers­te Rei­se­be­we­gung gemein­sam mit den Hall­stät­ter Schüler*innen statt­fin­den. Wer zu sol­chen Tref­fen ein­ge­la­den wird, ent­schied ein Wett­be­werb an den den betei­lig­ten Schu­len, in dem län­der­wei­se je vier Sieger*innen gekürt wur­den. Lei­der ver­ei­tel­te die Covid-Pan­de­mie dann alle Plä­ne und die Rei­se muss­te im letz­ten Augen­blick abge­sagt werden.

So blieb man über zwei Jah­re lang in regem online Kon­takt für einen inten­si­ven Aus­tausch. Dabei wur­den wei­te­re Desi­gnauf­ga­ben von den Schul­teams gelöst, wobei seit 2021 die Grup­pen aus Alters­grün­den neu zusam­men­ge­setzt wurden.

Ende März die­sen Jah­res war es dann end­lich so weit, dass die ers­te von drei Mobi­li­tä­ten in Angriff genom­men wer­den konn­te. Das Ziel war Finn­land. In Raa­he, dem Stand­ort der fin­ni­schen Schu­le an der nörd­li­chen Ost­see, wur­den fach­li­che Work­shops absol­viert samt unaus­weich­li­chem, abend­li­chem Sau­na­be­such. Anschlie­ßend ging die Rei­se wei­ter nach Rova­nie­mi am nörd­li­chen Polar­kreis. Nach dem Besuch einer Ren­tier­farm wur­den das Ark­ti­kum­mu­se­um sowie die berühm­te Biblio­thek von Alvar Aal­to besich­tigt. Tags dar­auf führ­te die Rei­se über Oulu nach Hel­sin­ki, wo am letz­ten Tag meh­re­re Mark­stei­ne fin­ni­scher Archi­tek­tur, z.B. die Biblio­thek von Ala Archi­tects, in Augen­schein genom­men wurden.

Zwi­schen den betei­lig­ten Schü­le­rin­nen und Schü­lern fand ein inten­si­ver Aus­tausch — natür­lich immer in eng­li­scher Spra­che — statt, sowohl über fach­spe­zi­fi­sche Details als auch über aktu­el­le, gesell­schaft­li­che Pro­ble­me wie dem Ukrai­ne­kon­flikt oder dem Kli­ma­wan­del. Für die betei­lig­ten Leh­rer war vor allem die Dis­kus­si­on über die unter­schied­li­chen päd­ago­gi­schen Her­an­ge­hens­wei­sen in den drei Län­dern äußerst aufschlussreich.

Das nächs­te Zusam­men­tref­fen fin­det Mit­te Mai in Hall­statt statt, bevor es im Herbst zum Abschluss noch­mals nach Riga geht. Alle Betei­lig­ten zeig­ten sich rund­um begeis­tert. Dar­über hin­aus bestä­tig­ten die Schüler*innen, dass gera­de durch Eras­mus-Pro­jek­te die Idee eines gemein­sa­men Euro­pas, vor allem in Zei­ten mili­tä­ri­scher Gefähr­dung, vor­an­ge­trie­ben wer­den kann.