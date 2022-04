SV Daxner Immobilien Ebensee-Verdiente Auswärtsniederlage

Am Oster­mon­tag war der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see zu Gast beim ATSV Rüstorf.

In einer infe­rio­ren ers­ten Halb­zeit ließ der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see alle kämp­fe­ri­schen Mit­tel ver­mis­sen. So geriet man schnell mit 3:0 in Rück­stand ( Tore für Rüs­torf : Hama­der David 7.,12.Minute und Spies­ber­ger Ste­fan 40.Minute ‑Elfmeter).Zur Pau­se ver­such­te Trai­ner Hackl mit einem Drei­fach­tausch-Engl Peter, Holz­in­ger Tho­mas und Neu­böck Paul kamen für Schnei­der Lukas,Promberger Chris­toph und Ajdi­no­vic Mir­nes — den Spiel­ver­lauf zu dre­hen. Ein kur­zes Eben­seer Auf­bäu­men wur­de durch den vier­ten Rüs­tor­fer Tref­fer (Hof­man Bern­hard) beendet.

End­stand : 4:0

Spiel der 1b Mann­schaf­ten : 2:1 ( Tor für Eben­see : May­er Nico)

Fazit : Eine ver­dien­te Aus­wärts­nie­der­la­ge in der der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see sei­ne bekann­ten Tugen­den (Ein­satz und Kampf) völ­lig ver­mis­sen ließ.