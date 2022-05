Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 78-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 04. Mai 2022 um 13:00 Uhr mit sei­nem Motor­rad auf der L544 Groß­alm­stra­ße in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter. In einer star­ken Links­kur­ve ver­lor er auf Grund eines Fahr­feh­lers die Kon­trol­le über sein Motor­rad und kam zu Sturz.

Der Pen­sio­nist wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Gmun­den geflogen.

Motor­rad von Hub­schrau­ber umgeweht

Im Zuge des Lan­de­an­flugs des Not­arzt­hub­schrau­bers wur­de ein unbe­tei­lig­tes Motor­rad eines Erst­hel­fers beschä­digt, indem die­ses durch den enor­men Luft­strom des lan­den­den Not­arzt­hub­schrau­bers umge­weht wur­de, berich­tet die Polizei.