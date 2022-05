Türöffnung mit Unfallverdacht in Lauffen

Am Frei­tag den 29.04.2022, um ca. 21:00 wur­den die Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lauf­fen von der LWZ zu einer Tür­öff­nung in der Ort­schaft Lauf­fen alarmiert.

Nach Ein­tref­fen am Unfall­ort muss­te die Tür mit­tels Schanz­werk­zeug geöff­net wer­den, um zur ver­meint­li­chen ver­un­fall­ten Per­son zu gelangen.Wie es sich her­aus­stell­te war zu die­sem Zeit­punkt kei­ne Per­son in der Woh­nung, somit konn­ten die Kame­ra­den wie­der in die Zeug­stät­te einrücken.

Ins­ge­samt stan­den 8 Mann mit 1 Fahr­zeu­gen im Ein­satz. Ein­satz­en­de: 21:20 Uhr