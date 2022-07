Fußgänger schwer verletzt — Polizei sucht nach Zeugen

Ein Kraft­fah­rer hat heu­te in Vorch­dorf einen schwer ver­letz­ten Mann auf der Stra­ße bemerkt. Was genau pas­siert ist, ist noch unklar. Die Poli­zei sucht nun nach Zeugen.

Ein 36-jäh­ri­ger LKW-Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 25. Juli 2022 gegen 09:15 Uhr auf der L536 Pet­ten­ba­cher Stra­ße von Vorch­dorf kom­mend nach Pet­ten­bach. Als der Len­ker bei einem Fuß­gän­ger vor­bei­fuhr, der am Geh­steig ging, und er in den Rück­spie­gel sah, bemerk­te der Len­ker, dass der Mann auf der Stra­ße lag.

Der 69-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den wur­de schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum Wels-Gries­kir­chen an den Stand­ort Wels ein­ge­lie­fert. Der Unfall­her­gang ist noch unklar, da nicht bekannt ist wes­halb der 69-Jäh­ri­ge zu Sturz kam. Eine Kol­li­si­on zwi­schen LKW und Pas­sant wird nach dem der­zei­ti­gen Ermitt­lungs­stand ausgeschlossen.

Poli­zei sucht Zeugen

Vor Ort konn­ten bis­lang kei­ne Per­so­nen aus­fin­dig gemacht wer­den, wel­che den Unfall­her­gang beob­ach­tet haben, berich­tet die Poli­zei. Die Poli­zei bit­tet etwai­ge Zeu­gen des Unfalls sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Vorch­dorf unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4111 in Ver­bin­dung zu setzen.