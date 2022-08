Eine Reise die ist lustig, eine Reise die macht froh!

Am 17.8.2022 mach­ten sich eine rekord­ver­däch­ti­ge Rei­se­grup­pe von 54 Teilnehmer/innen des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt unter der Lei­tung der neu­en Rei­se­lei­te­rin Hei­di Hampl auf den Weg nach Alten­markt Zauchensee.

Mit dem Ses­sel­lift ging’s in luf­ti­ge Höhen auf die Almen zur Gams­ko­gel­hüt­te. In Grup­pen wur­de die Gegend unsi­cher gemacht. Eini­ge nutz­ten den Bum­mel­zug und fuh­ren zum See­kar­te hoch und umwan­der­ten ihn. Um 13:00 Uhr gab es dann in der Gams­ko­gel­hüt­te ein schmack­haf­tes Mit­tag­essen und dann gings wie­der mit der 6er Ses­sel­bahn hin­un­ter nach Zau­chen­see. Und dies alles bei traum­haf­tem Wetter.

Als Abschluss kehr­ten wir dann noch im Brau­gast­hof Stiegl zu einer Jau­se ein­ge­kehrt! Mit vie­len schö­nen Ein­drü­cken tra­ten wir dann mit dem Bus von Rei­sen Fröch ver­gnügt die Heim­rei­se an.

Schön wie­der im “nor­ma­len Leben” zurück zu sein!