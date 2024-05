Am 22. Mai 2024 fand in der Bezirks­stel­le der WKO Gmun­den die span­nen­de Ver­an­stal­tung “EUROPE4YOU” für Schüler:innen aus vier Schu­len der Regi­on Salz­kam­mer­gut statt, orga­ni­siert vom Enter­pri­se Euro­pe Net­work der WKO Ober­ös­ter­reich. Der Tag war voll­ge­packt mit infor­ma­ti­ven Impuls­vor­trä­gen und leb­haf­ten Dis­kus­sio­nen, die den Jugend­li­chen die Bedeu­tung Euro­pas und ihrer eige­nen Rol­le dar­in näher­brach­ten. Die­se Dia­logrun­den habe den Jugend­li­chen außer­dem die Gele­gen­heit gebo­ten, direkt mit den EU-Expert:innen zu dis­ku­tie­ren und ihre Fra­gen zu stellen.

Der Tag begann mit einer Live­schal­tung nach Brüs­sel ins Büro der EU Repre­sen­ta­ti­on der WKÖ. danach folg­ten eine Viel­zahl an inspi­rie­ren­den Vor­trä­gen der anwe­sen­den EU-Expert:innen. Die Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik stell­te die zen­tra­le Rol­le des Tou­ris­mus in Ober­ös­ter­reich und des­sen Bedeu­tung für Euro­pa her­aus. Die Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl beton­te die kul­tu­rel­le Bedeu­tung der Regi­on. Der Ver­ein 4Yougend und das Jugend­Ser­vice Gmun­den gaben Ein­bli­cke in Mög­lich­kei­ten, mit der EU ins Aus­land zu gehen. Das Euro­päi­sche Jugend­par­la­ment Öster­reich prä­sen­tier­te sei­ne Arbeit als Think Tank für neue Geset­ze, wäh­rend die WKO Ober­ös­ter­reich ihre Visio­nen für Euro­pa vor­stell­te. Beson­ders ein­drucks­voll waren die Aus­füh­run­gen zum Super­wahl­jahr 2024 und der Bedeu­tung der EU-Wah­len sowie die Infor­ma­tio­nen zu den EU-Bür­ger­rech­ten durch EURO­PE DIRECT Ober­ös­ter­reich. Im anschlie­ßen­den Schü­ler­dia­log moti­vier­te Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank die Schüler:innen, indem er beton­te, wie wich­tig Bil­dung für ihre Zukunft sei.

Eines der High­lights der Ver­an­stal­tung war das abschlie­ßen­de EU-Quiz, bei dem das „Pen­si Gmun­den“ den Grup­pen­sieg errin­gen konn­te. Die Teilnehmer:innen freu­ten sich über tol­le Prei­se, gespon­sert von Eyfon-Euro­pean youth forum Neu­markt, der Volks­wirt­schaft­li­chen Gesell­schaft, Euro­pe Direct Ober­ös­ter­reich, Eras­mus+ und dem Enter­pri­se Euro­pe Net­work sowie der WKO.

Die Ver­an­stal­tung EUROPE4YOU zeig­te ein­drucks­voll, wie wich­tig und span­nend das The­ma Euro­pa für jun­ge Men­schen ist und moti­vier­te die Schüler:innen, sich wei­ter­hin aktiv mit euro­päi­schen The­men zu beschäftigen.

Foto: © WKOÖ