Bad Ischl/Příbram. Von 12. bis 14. Juni nahm die Salinenmusikkapelle Bad Ischl am 19. Europäischen Knappen- und Hüttentag im tschechischen Příbram teil. Die traditionsreiche Veranstaltung stand heuer unter dem Motto „Mit dem Herzen auf dem Berg und im Bergwerk“ und brachte Berg- und Hüttenvereine aus zahlreichen europäischen Ländern zusammen.

Für die Ischler Musikerinnen und Musiker begann das Festwochenende am Freitagabend mit der Teilnahme an der kleinen Bergparade. Am Samstag folgte zunächst ein bergmännischer Gottesdienst, bevor die große Bergparade am Heiligen Berg den Höhepunkt des Tages bildete. Darüber hinaus gestaltete die Salinenmusikkapelle ein Konzert vor den anwesenden Bergmannsvereinen und Gästen.

Bevor am Sonntag die Heimreise angetreten wurde, nutzte die Ischler Delegation die Gelegenheit zu einem Besuch der südböhmischen Stadt Krumau. Mit zahlreichen neuen Eindrücken, wertvollen Begegnungen und gelebter bergmännischer Tradition im Gepäck kehrte die Salinenmusikkapelle schließlich wieder nach Bad Ischl zurück.