Am Frei­tag 10.5.2024 fand im Gast­haus Sil­ber­mair in St. Kon­rad die Mut­ter,- und Vater­tags­fei­er des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt statt.

Vor­sit­zen­der Kurt Viert­bau­er konn­te neben über 80 Mit­glie­der auch die Prä­si­den­tin des OÖ Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Bir­git Gerstor­fer herz­lich will­kom­men hei­ßen. Bir­git Gerstor­fer war erst­mals Ehren­gast bei der Orts­grup­pe Gschwandt und konn­te sich vom regen Ver­ei­ins­ge­sche­hen per­sön­lich über­zeu­gen. In Ihrer Begrü­ßung beton­te sie auch in Ihren Wor­ten die gro­ße Anzahl der Mit­glie­der in der Orts­grup­pe Gschwandt und gra­tu­lier­te dazu herz­lich. “207 Mit­glie­der für eine 3000 See­len Gemein­de ist schon recht beacht­lich und bit­te wei­ter machen!“, so Bir­git Gerstorfer.

Nach dem gemein­sa­men Mit­tag­essen brach­ten Erna Bin­der und Her­bert Roith­ner Geschich­ten zum Mut­ter,- und Vater­tag zum Bes­ten. Zum Plau­dern gab es genug und die Stim­mung war fröh­lich und aus­ge­las­sen, sodaß die Zeit wie im Flug verging.

Schön dass es die­se Gemein­schaft des Pen­sio­ni­is­ten­ver­ban­des gibt und hof­fent­lich noch lan­ge geben wird!