Frei­tag­früh wur­de die Feu­er­wehr in Bad Ischl zu einem Brand­ver­dacht an der Espla­na­de alar­miert. In einem Mehr­par­tei­en­haus wur­de bei­ßen­der Brand­ge­ruch fest­ge­stellt. Nach­dem bei der betrof­fe­nen Woh­nung nie­mand die Türe öff­ne­te, muss­te man sich gewalt­sam Zutritt zur Woh­nung verschaffen.

Nach­dem die Türe geöff­net war, fand man eine völ­lig ver­rauch­te Woh­nung vor. Der Aus­lö­ser konn­te rasch loka­li­siert wer­den: auf dem ein­ge­schal­te­ten Herd befan­den sich ver­brann­te Erdäpfel.

Mit­tels Hoch­leis­tungs­be­lüf­tungs­ge­rät wur­de das Objekt rauch­frei gemacht. Im Anschluss konn­te man wie­der ins Feu­er­wehr­haus ein­rü­cken. Neben der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl stan­den die städt. Sicher­heits­wa­che der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl und die Bun­des­po­li­zei im Ein­satz, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: ff-badischl.at