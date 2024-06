Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, dem 8. und 9. Juni, ver­wan­del­te sich das male­ri­sche Schloss Ort in Gmun­den in ein Zen­trum krea­ti­ver Begeg­nung und künst­le­ri­schen Aus­tauschs. Der Gmund­ner Kunst­ver­ein lud gemein­sam mit 25 Künst­le­rin­nen und Künst­lern zum vier­ten Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer ein, der unter dem viel­ver­spre­chen­den The­ma „Dia­log mit der Frem­de“ stand. Die­se Ver­an­stal­tung reg­te Besu­cher dazu an, über das Frem­de nach­zu­den­ken und sich künst­le­risch damit auseinanderzusetzen.

„25 Ver­sio­nen, das The­ma indi­vi­du­ell und in künst­le­ri­scher Form dar­zu­stel­len, so prä­sen­tie­ren sich mei­ne Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in ihren Wer­ken, wo sie die Gedan­ken zum Frem­den krea­tiv dem Publi­kum zei­gen,“ erklär­te Mat­thi­as Kret­schmer vom Gmund­ner Kunst­ver­ein. Die­se Viel­falt der Inter­pre­ta­tio­nen mach­te die Ver­an­stal­tung zu einem leben­di­gen Dis­kurs, bei dem jede Dar­stel­lung einen ein­zig­ar­ti­gen Zugang zum The­ma bot.

Das Wet­ter zeig­te sich von sei­ner bes­ten Sei­te: strah­len­der Son­nen­schein und war­me Tem­pe­ra­tu­ren bescher­ten den Besu­chern Kai­ser­wet­ter, das den Auf­ent­halt im his­to­ri­schen Schloss und am idyl­li­schen Traun­see noch ange­neh­mer mach­te. Die beson­de­re Atmo­sphä­re des Schlos­ses und sei­ner Umge­bung bot eine per­fek­te Kulis­se für die viel­fäl­ti­gen Kunst­wer­ke, die dort aus­ge­stellt wurden.

Die Aus­stel­lun­gen umfass­ten Gemäl­de, Foto­gra­fien und Skulp­tu­ren, die alle Momen­te und Emo­tio­nen ein­fan­gen, die uns zum Nach­den­ken anre­gen oder uns emo­tio­nal berüh­ren kön­nen. Bil­der haben die ein­zig­ar­ti­ge Fähig­keit, den Lauf der Zeit fest­zu­hal­ten und uns visu­el­le Ein­bli­cke in unter­schied­li­che Rea­li­tä­ten zu geben. Sie sind mehr als nur Deko­ra­ti­on; sie sind krea­ti­ve Aus­drucks­for­men, die hel­fen, die Welt bes­ser zu ver­ste­hen, Emo­tio­nen zu ver­ar­bei­ten und neue Per­spek­ti­ven zu gewinnen.

Ein beson­de­rer Höhe­punkt der Ver­an­stal­tung war die Lesung der Alt­müns­terer Kunst­schaf­fen­den Ange­li­ka Toma. Ihr ers­ter Roman, „IMO­SCH­NE­KOS PICAS­SO und die Unwie­der­bring­li­chen“, ein gesell­schafts­kri­ti­scher Kri­mi­nal­ro­man im Kunst­mi­lieu, basiert auf einer wah­ren Bege­ben­heit und führt die Leser von St. Peters­burg bis zu den inne­ren Krei­sen eines rus­si­schen Gas­un­ter­neh­mens. Die­se Lesung füg­te der Ver­an­stal­tung eine lite­ra­ri­sche Dimen­si­on hin­zu und ver­tief­te das Ver­ständ­nis der Besu­cher für die Ver­knüp­fung von Kunst und Realität.

Josef und Denis, Gäs­te mit Soh­ne­mann Eli­as aus dem Bezirk Perg, besuch­ten das roman­ti­sche Schloss Orth am Traun­see, um sich Ihre „Hoch­zeits­lo­ca­ti­on“ anzu­se­hen. Im Zuge des Besuchs zeig­ten sie sich begeis­tert von der Leis­tungs­schau der Künst­ler und konn­ten im Anschluss an die Lesung ein per­sön­lich gewid­me­tes Exem­plar von Ange­li­ka als Geschenk entgegennehmen.

Die Reak­tio­nen der Besu­cher waren durch­weg posi­tiv. Vie­le äußer­ten sich beein­druckt von der Viel­falt und Tie­fe der aus­ge­stell­ten Wer­ke. „Es ist fas­zi­nie­rend zu sehen, wie unter­schied­lich das The­ma ‚Dia­log mit der Frem­de‘ inter­pre­tiert wer­den kann“, bemerk­te eine Besu­che­rin. „Jede Arbeit erzählt ihre eige­ne Geschich­te und regt zum Nach­den­ken an.“

Der 4. Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer war nicht nur eine Aus­stel­lung von Kunst­wer­ken, son­dern ein leben­di­ger Aus­tausch von Gedan­ken und Emo­tio­nen. Die Ver­an­stal­tung zeig­te ein­drucks­voll, wie Kunst Brü­cken schla­gen und Men­schen ver­bin­den kann. Es bleibt zu hof­fen, dass die­ser künst­le­ri­sche Dia­log auch in Zukunft fort­ge­setzt wird und noch vie­le wei­te­re Men­schen inspiriert.

So ende­te ein Wochen­en­de vol­ler Kunst, Krea­ti­vi­tät und tief­ge­hen­der Refle­xi­on, das sicher­lich noch lan­ge in den Köp­fen und Her­zen der Besu­cher nach­hal­len wird. Die Orga­ni­sa­to­ren und Künst­ler kön­nen stolz auf das Erreich­te sein – sie haben nicht nur Kunst prä­sen­tiert, son­dern einen wert­vol­len Bei­trag zum kul­tu­rel­len Dia­log geleistet.