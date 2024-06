Vor kur­zem wur­den in der Dach­stein­ge­mein­de die bei­den Ten­nis­plät­ze des ASKÖ Ober­traun mit einem „Dop­pel-Nach­mit­tag“ sport­lich eröffnet.

Die bestehen­de Anla­ge wur­de bereits beim Hoch­was­ser 2013 stark ver­un­rei­nigt. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren konn­te aber mit viel Eigen­in­itia­ti­ve und lau­fen­den War­tungs­ar­bei­ten der Spiel­be­trieb auf­recht erhal­ten wer­den. Nun war aber Schluss und die Anla­ge über die Jah­re nicht mehr bespielbar.

Dem Vor­stands­team um Obmann Flo­ri­an Puch­in­ger gelang es mit der Gemein­de Ober­traun, den Gemein­de- und Sport­re­fe­ra­ten des Lan­des Ober­ös­ter­reich sowie dem regio­na­len Tou­ris­mus­ver­band gemein­sam die Finan­zie­rung der Plat­zerneue­rung mit einem Kos­ten­vo­lu­men von € 66.000,- auf die Bei­ne zu stellen.

Anfang Mai wur­de der neue „Red Court“ durch die Fir­ma HL Lau­di­scher und zahl­rei­chen „Robot­schich­ten“ der Ver­eins­mit­glie­der verlegt.

Offi­zi­ell wur­de der Platz vor kur­zem mit einem Dop­pel­tur­nier und einem Grill­fest eröff­net, wobei sich Bür­ger­meis­ter Egon Höll mit einem Fass Bier als Spen­de einstellte.

Ein Dank gilt an die­ser Stel­le an Sil­ke Dan­kel­mayr, wel­che die Finan­zen über hat und immer die Sau­ber­keit und Bewirt­schaf­tung der Anla­ge im Auge behält.

Seit Bestehen des Ver­eins wur­de nun der bereits drit­te Spiel­be­lag ver­legt. Damit die aktu­el­len Arbei­ten rei­bungs­los abge­wi­ckelt wer­den konn­ten, ein Dan­ke­schön an den „Polier“ Man­fred Gams­jä­ger und an Bernd Dankelmayr.

Somit kann in Ober­traun auch wei­ter­hin flei­ßig Ten­nis gespielt wer­den – sport­lich ambi­tio­niert bei der OÖTV. Mann­schafts­meis­ter­schaft der Spiel­ge­mein­schaft Hallstatt/Obertraun oder etwas gemüt­li­cher bei den Damen- oder Herren-Abenden.