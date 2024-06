Über ein neu­es Ein­satz­ge­rät darf sich die Stadt­po­li­zei Gmun­den in ihrem Strei­fen­wa­gen freu­en. Ab sofort zählt im Ein­satz­fahr­zeug auch ein Defi­bril­la­tor zur Standardausrüstung.

Gmun­dens Stadt­po­li­zis­ten legen jähr­lich nicht weni­ger als 40.000km zurück, sind oft­mals bei per­sön­li­chen Not­la­gen bereits als Erst­hel­fer vor Ort. “Um bei einem lebens­be­droh­li­chen Herz­still­stand noch schnel­ler und effi­zi­en­ter agie­ren zu kön­nen, wird ihre Arbeit zukünf­tig durch den Ein­satz eines Defis unter­stützt.”, freut sich Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf über die Auf­rüs­tung und die Idee aus dem Sicherheitsausschuss.

“Bei einem Herz­still­stand sin­ken mit jeder Minu­te War­te­zeit die Über­le­bens­chan­cen. Um die Ret­tungs­ket­te zu ver­bes­sern, kön­nen künf­tig auch unse­re Strei­fen­po­li­zis­ten bei einer Reani­ma­ti­on mit einem Defi­bril­la­tor unter­stüt­zen. Damit kann eine deut­li­che Ver­bes­se­rung der Ers­ten Hil­fe gewähr­leis­tet wer­den!”, ist Sicher­heits­stadt­rat Phil­ipp Wiatsch­ka überzeugt.

Posi­tiv sieht die­se Inves­ti­ti­on auch Stadt­po­li­zei­kom­man­dant Gerald Bar­to­sch: „Für uns ist es sehr wich­tig, dass wir in enger Abstim­mung mit der Ret­tung und unse­ren Kol­le­gen von der Bun­des­po­li­zei hän­de­über­grei­fend zusam­men­ar­bei­ten, um in Not­si­tua­tio­nen noch schnel­ler agie­ren zu kön­nen.“ Alle Stadt­po­li­zis­ten haben in den letz­ten Wochen beim Roten Kreuz eine Spe­zi­al­aus­bil­dung zum First Respon­der absolviert.

Wien als posi­ti­ves Beispiel

In Wien sind die Poli­zei­fahr­zeu­ge schon seit eini­gen Jah­ren mit Defi­bril­la­to­ren aus­ge­stat­tet. Laut der dor­ti­gen Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on habe sich die Über­le­bens­chan­ce bin­nen drei Jah­ren bei­na­he ver­dop­pelt, hun­der­ten Men­schen sei in die­sem Zeit­raum durch den schnel­le­ren Ein­satz eines Defis das Leben geret­tet worden.