Der Blick vom Traun­stein, dem Wäch­ter des Salz­kam­mer­guts, wie die Son­ne über Ober­ös­ter­reich auf­geht, ein neu­er Tag kün­digt sich an. Eine leich­te Bri­se lässt die Stof­fe in den Far­ben Lila und Gelb im mor­gend­li­chen Wind wehen, sie sind weit ins Alpen­vor­land sicht­bar. Eine Moment­auf­nah­me, eine Meta­pher. Das Salz­kam­mer­gut als Aus­tra­gungs­ort der Kul­tur­haupt­stadt 2024 wird nicht nur über­re­gio­nal, son­dern inter­na­tio­nal wahr­ge­nom­men, im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas prä­sen­tie­ren sich Kunst- und Kul­tur­schaf­fen­de aus der gan­zen Welt. Auch die hei­mi­sche Kunst­sze­ne hat sich gemein­sam und zum ers­ten Mal in Eigen­re­gie eine Büh­ne geschaf­fen um sich vor inter­na­tio­na­lem Publi­kum zu präsentieren.

In gut zwei Mona­ten, von 30. August bis 1. Sep­tem­ber, fin­det erst­mals die POTEN­TI­ALS OÖ Kunst­mes­se, als asso­zi­ier­tes Pro­jekt der Kul­tur­haupt­stadt 2024 in Gmun­den statt. Die Vor­be­rei­tun­gen und Tref­fen zwi­schen den OÖ Kunst­ver­ei­nen und deren Obleu­ten und Mit­glie­dern lau­fen seit mitt­ler­wei­le fast zwei Jah­ren und wer­den sich in den kom­men­den Wochen noch intensivieren.

Nach der Ein­reich­pha­se im Febru­ar die­sen Jah­res konn­ten 83 hei­mi­sche Künst­le­rin­nen und Künst­ler die drei­köp­fi­ge Jury über­zeu­gen. Die auf der POTEN­TI­ALS OÖ aus­ge­stell­te Kunst erstreckt sich über zeit­ge­nös­si­sche Male­rei, Foto­gra­fie sowie Bild­haue­rei und Instal­la­tio­nen, wel­che in den hei­mi­schen Ate­liers und Stu­di­os ent­steht. Auf der Kunst­mes­se wer­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus ins­ge­samt 22 Kunst­ver­ei­nen aus allen vier Vier­teln des Lan­des prä­sen­tiert, neben nahe­zu allen eta­blier­ten Ver­ei­nen bie­tet sich erst­mals auch klei­nen Kol­lek­ti­ven und Ver­ei­ni­gun­gen eine inter­na­tio­na­le Bühne.

Was sich aber in den letz­ten Wochen und Mona­ten aber mehr und mehr zeigt ist, dass die­ses gemein­sa­me Pro­jekt die hei­mi­sche Kunst­sze­ne näher anein­an­der rücken lässt – gemein­sa­me Ver­an­stal­tun­gen, Ver­nis­sa­gen-Besu­che und Pro­jekt-über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit ent­ste­hen bereits und sind auch schon für die Zeit nach der POTEN­TI­ALS OÖ in Planung.

Der Grund­ge­dan­ke hin­ter der gemein­sa­men Kunst­mes­se ist aber nach wie vor der­sel­be: Einen Ein­blick in die ober­ös­ter­rei­chi­sche Kunst­sze­ne zu geben, in die Arbei­ten und Wer­ke, die lan­des­weit in den Ate­liers und Stu­di­os ent­ste­hen und in den Kunst­ver­ei­nen geför­dert wer­den. Und in wei­te­rer Fol­ge die größ­ten, von einer Exper­ten-Jury aus­ge­wähl­ten Poten­zia­le sowie deren Wer­ke und Arbei­ten, im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt 2024 erst­mals gemein­sam einem inter­na­tio­na­len Publi­kum zu präsentieren.

Die Wer­ke, Stil­rich­tun­gen, Tech­ni­ken und künst­le­ri­sche Zugän­gen sind viel­fäl­tig und stel­len unter Beweis, dass Ober­ös­ter­reich ein Kunst­land mit viel Poten­zi­al und noch mehr künst­le­ri­schen Poten­zia­len ist.

Die Qua­li­tät der Wer­ke, die Ende des Som­mers zu sehen sein wer­den, kann sich jetzt schon sehen las­sen, und zwar nicht nur im über­tra­ge­nen Sin­ne. Jeder Teil­neh­mer und jede Teil­neh­me­rin wird bereits mit einem Werk, wel­ches Ende August zu sehen sein wird, auf der Home­page der Mes­se vor­ge­stellt: www.potentials-ooe.com/ausstellerinnen

Die Kunst­mes­se fin­det, als asso­zi­ier­tes Pro­jekt der Kul­tur­haupt­stadt 2024, von 30. August bis 1. Sep­tem­ber im Tos­ca­na Con­gress Cen­ter in Gmun­den statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www.potentials-ooe.com

DIE POTEN­TI­ALS OÖ:

Die Kunst­mes­se ist ein asso­zi­ier­tes Pro­jekt der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024 Bad Ischl Salz­kam­mer­gut, feder­füh­rend orga­ni­siert von den geo­gra­fisch am nächs­ten gele­ge­nen Ver­ei­nen, dem Gmund­ner Kunst­ver­ein, dem Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut und dem Haus­ruck­viert­ler Kunst­kreis. Plan und Ziel ist es, aber, ein Gesamt-ober­ös­ter­rei­chi­sches Kunst­pro­jekt zu eta­blie­ren. Die Künst­le­rin­nen und Künst­ler der ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­ver­ei­ne rei­chen nicht nur zur Teil­nah­me ein, die Kunst­ver­ei­ne betei­li­gen sich an der Pla­nung und Gestal­tung der gesam­ten Kunstmesse.

Die Idee wur­de von drei Vor­stän­den, deren Ver­ei­ne im Salz­kam­mer­gut ange­sie­delt sind, auf­ge­grif­fen und wei­ter­ge­spon­nen: der Gmund­ner Kunst­ver­ein, das Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut und der Haus­ruck­viert­ler Kunst­kreis, deren Ver­tre­tun­gen waren es auch, wel­che die Lei­tung der Kul­tur­haupt­stadt 2024 von ihrem Vor­ha­ben über­zeu­gen konnten.

In einem der ers­ten Arbeits­ge­sprä­che wur­de die­ses Kon­zept ver­fei­nert und aus­for­mu­liert – im Fokus der Mes­se ste­hen die Poten­zia­le der ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­ver­ei­ne – die Kunst­his­to­ri­ke­rin Mar­le­ne Steinz war die Namens­ge­be­rin des Pro­jek­tes und der Kunst­mes­se: Die POTEN­TI­ALS OÖ. Der Name ist Programm.

Die Kunst­mes­se fin­det im Jahr der Kul­tur­haupt­stadt 2024, von 30. August bis 1. Sep­tem­ber in Gmun­den statt. Aus­ge­stellt wer­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler der ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­ver­ei­ne, wel­che die drei­köp­fi­ge Jury, bestehend aus Mag.a Mar­le­ne Steinz, Dr.in Maria Reit­ter-Koll­mann und Dr. Lucas Cutu­ri, über­zeu­gen werden.

Die Gesamt-Mes­se­lei­tung über­neh­men Mag. Mat­thi­as Kret­schmer (Gmund­ner Kunst­ver­ein), Mag.a Inge­borg Rauss (Haus­ruck­viert­ler Kunst­kreis) und Micha­el Wit­tig (Kunst­fo­rum Salzkammergut).

Auf ein gemein­sa­mes Jahr der Kul­tur­haupt­stadt 2024 Bad Ischl und Salz­kam­mer­gut! Auf ein Jahr im Zei­chen ober­ös­ter­rei­chi­scher Kunst!

Gezeigt wird Kunst, wel­che in den ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­ver­ei­nen oft­mals ihren Anfang nahm, jene Ver­ei­ni­gun­gen, die ehren­amt­lich einen wesent­li­chen Bei­trag am kul­tu­rel­len Leben und der Viel­falt in den jewei­li­gen Regio­nen leis­ten. Nicht nur in Oberösterreich.

Kunst­ver­ei­ne sind nicht nur Brut­stät­ten von qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ger Kunst, son­dern haben eine gro­ße Bedeu­tung für die Gesell­schaft, denn sie ver­bes­sern nicht nur die Lebens­qua­li­tät der Men­schen, son­dern för­dern eine flä­chen­de­cken­de Ver­brei­tung und Aneig­nung aktu­el­le Kunst und bie­tet einem gro­ßen Publi­kum neben einer akti­ven Teil­nah­me eine unver­zicht­ba­re Teil­ha­be an künst­le­ri­schen Prozessen.